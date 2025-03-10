Yüksel Yıldırım'dan başkanlara Jose Mourinho videosu

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Kulüpler Birliği Vakfı whatsapp grubuna, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bir videosunu gönderdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ümit Özat, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Jose Mourinho paylaşımını sosyal medyada duyurdu.
Ümit Özat'a cevap veren Yüksel Yıldırım, "Ümit Efendi mesajın net alınmıştır. Süper Lig Kulüpler Birliği grubundaki paylaştığım mesajı sana servis eden kişinin de adı net söyleyeceksin. Tüm Türkiye neymiş görsün o videoyu. Chelsea takımının oyuncusu John Terry anlatıyor hoca Jose Mourinho'nun oyuncuları nasıl kendilerini yere atmayı. Fenerbahçe bunu Alanyaspor maçında denedi. Bende bunun tüm kulüpler tarafından bilinmesini istedim. Akıllı spor yapımcıları bu videoyu bulup kendi yayınlarında paylaşırlar ve tüm Türkiye'de sayende görmüş olur." ifadelerini kullandı.
JOHN TERRY O VİDEODA NE ANLATTI?
"Eğer iki defans oyuncusu birlikte topa yükselir ve ikisi de yere düşerse, oyun alanını terk etmek zorunda kalmazdınız. Son 15 dakika Gary Cahill ve bana uyarı yapmıştı; "Son 10 veya 15 dakikada top ceza sahasına girdiğinde, ikiniz de birbirinizin yere düştüğünden emin olun. Böylece oyundan çıkmak zorunda kalmazsınız. Bu kuralı hiç duymamıştık. Bir kere topu kafayla karşıladım. Gary kendini yere bırakırsa, ben de bırakırdım. Bir kere hakem ikimizin dışarı çıkmasını istedi. Ben de 'Hayır, bu kural değil, yan hakeme sorun' dedim. O da 'Evet haklısınız, ikiniz de sahada kalacaksınız' dedi. Mourinho detaylarda diğer teknik direktörlerin çok önünde olurdu. En iyi teknik direktörleri bu küçük ayrıntılar belirliyor."
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ümit Özat, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Jose Mourinho paylaşımını sosyal medyada duyurdu.
Ümit Özat'a cevap veren Yüksel Yıldırım, "Ümit Efendi mesajın net alınmıştır. Süper Lig Kulüpler Birliği grubundaki paylaştığım mesajı sana servis eden kişinin de adı net söyleyeceksin. Tüm Türkiye neymiş görsün o videoyu. Chelsea takımının oyuncusu John Terry anlatıyor hoca Jose Mourinho'nun oyuncuları nasıl kendilerini yere atmayı. Fenerbahçe bunu Alanyaspor maçında denedi. Bende bunun tüm kulüpler tarafından bilinmesini istedim. Akıllı spor yapımcıları bu videoyu bulup kendi yayınlarında paylaşırlar ve tüm Türkiye'de sayende görmüş olur." ifadelerini kullandı.
JOHN TERRY O VİDEODA NE ANLATTI?
"Eğer iki defans oyuncusu birlikte topa yükselir ve ikisi de yere düşerse, oyun alanını terk etmek zorunda kalmazdınız. Son 15 dakika Gary Cahill ve bana uyarı yapmıştı; "Son 10 veya 15 dakikada top ceza sahasına girdiğinde, ikiniz de birbirinizin yere düştüğünden emin olun. Böylece oyundan çıkmak zorunda kalmazsınız. Bu kuralı hiç duymamıştık. Bir kere topu kafayla karşıladım. Gary kendini yere bırakırsa, ben de bırakırdım. Bir kere hakem ikimizin dışarı çıkmasını istedi. Ben de 'Hayır, bu kural değil, yan hakeme sorun' dedim. O da 'Evet haklısınız, ikiniz de sahada kalacaksınız' dedi. Mourinho detaylarda diğer teknik direktörlerin çok önünde olurdu. En iyi teknik direktörleri bu küçük ayrıntılar belirliyor."
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