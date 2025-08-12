Yüksel Gürüz: 'Altay'ın kaybedecek zamanı yok!

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da ilk toplantısı 16 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi sessizlik hakim.



İzmir temsilcisinde yeni yönetimin belirlenmesi için yapılacak seçimin ilk toplantısında çoğunluk sağlanması beklenmiyor. Siyah-beyazlılarda yeni yönetimin 23 Ağustos'ta çoğunluk aranmaksızın yapılacak kongrede göreve geleceği belirtildi. Başkan Yüksel Gürüz'ün görevi bırakmaya hazırlandığı Altay'da imza yetkisi olmadan yönetimi devralan Sinan Kanlı, adli bir olaya karışması nedeniyle başkan adayı olamayacak. Kanlı'nın desteğiyle başkanlık koltuğuna oturacak isim de henüz açıklanmadı.



Genel kurulla ilgili gerekli duyuruları daha önce yaptıklarını dile getiren Altay Başkanı Yüksel Gürüz, "Biz kulüp üyelerimize, 'Gelin, bu işi uzatmayalım. Altay'ın kaybedecek zamanı yok' dedik. Ancak şimdi herkes suskun. Bir an önce yöneticilik defterimin kapanmasını istiyorum. Altay'a ümit olmaya çalıştık ama kulüpten nemalananlar buna engel oldu. Eski düzeni değiştiremedik. Demek ki kimse mevcut durumdan rahatsız değilmiş. Dost bildiklerim bana karşı bu düzenin içinde yer aldılar. Artık savaşmak istemiyorum. Altay için üzüntümü dışarıdan yaşayacağım. Bir daha yöneticilik yapmam. Hem mesai hem para harcadım. Üstüne laf işittim. Artık tahammülüm yok" dedi.



