12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-059'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Yüksel Gürüz: "Altay'ın kaybedecek zamanı yok!

Altay'da olağanüstü genel kurul öncesi sessizlik sürüyor; Başkan Yüksel Gürüz, "Gelin, bu işi uzatmayalım. Altay'ın kaybedecek zamanı yok" diyerek veda mesajı verdi.

calendar 12 Ağustos 2025 14:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Yüksel Gürüz: 'Altay'ın kaybedecek zamanı yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da ilk toplantısı 16 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi sessizlik hakim.

İzmir temsilcisinde yeni yönetimin belirlenmesi için yapılacak seçimin ilk toplantısında çoğunluk sağlanması beklenmiyor. Siyah-beyazlılarda yeni yönetimin 23 Ağustos'ta çoğunluk aranmaksızın yapılacak kongrede göreve geleceği belirtildi. Başkan Yüksel Gürüz'ün görevi bırakmaya hazırlandığı Altay'da imza yetkisi olmadan yönetimi devralan Sinan Kanlı, adli bir olaya karışması nedeniyle başkan adayı olamayacak. Kanlı'nın desteğiyle başkanlık koltuğuna oturacak isim de henüz açıklanmadı.

Genel kurulla ilgili gerekli duyuruları daha önce yaptıklarını dile getiren Altay Başkanı Yüksel Gürüz, "Biz kulüp üyelerimize, 'Gelin, bu işi uzatmayalım. Altay'ın kaybedecek zamanı yok' dedik. Ancak şimdi herkes suskun. Bir an önce yöneticilik defterimin kapanmasını istiyorum. Altay'a ümit olmaya çalıştık ama kulüpten nemalananlar buna engel oldu. Eski düzeni değiştiremedik. Demek ki kimse mevcut durumdan rahatsız değilmiş. Dost bildiklerim bana karşı bu düzenin içinde yer aldılar. Artık savaşmak istemiyorum. Altay için üzüntümü dışarıdan yaşayacağım. Bir daha yöneticilik yapmam. Hem mesai hem para harcadım. Üstüne laf işittim. Artık tahammülüm yok" dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.