Yüksekovaspor'un hedefi Kadınlar Süper Ligi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde grup aşamasını namağlup tamamlayan Yüksekovaspor, play-off turunun son maçında 23 Mart Pazar günü konuk edeceği Dudullu'yu yenerek şampiyonlukla Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 yıl önce kurulan ve geçen yıl Kadınlar 2. Ligi'ni şampiyon tamamlayıp 1. Lig'e yükselen Yüksekovaspor, grubunu lider tamamlayarak play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandı.



Sezon başında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in takım otobüsü hediye ettiği Yüksekova temsilcisi, play-off turunda da başarısını sürdürdü.



Turun son maçında evinde Dudullu'yu konuk edecek mavi-beyazlı ekip, Yüksekova Şehir Stadyumu'nda hazırlıklarına devam ediyor.



Rakibini yenmesi durumunda şampiyonlukla Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeyi başaracak Yüksekovaspor, bu hedefini gerçekleştirerek takıma sunulan desteklerin karşılığını vermek istiyor.



Yüksekovaspor Antrenörü Bayram Yıldırım, AA muhabirine, Giresun Sanayispor ile geçen hafta sahalarında oynadıkları maçın son bölümünde talihsiz bir gol yiyerek şampiyonluk biletini bir hafta ertelediklerini söyledi.



Bu hafta Dudullu'yu yenerek şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:



"Ben takımımdan umutluyum. Pazar günü oynayacağımız maçta şampiyonluğu Yüksekova halkına armağan edeceğiz. Takımın moral ve motivasyonu üst seviyede. Biz burada her şeyden önce bir aile olmayı başardık. Bunun en büyük zaferi de bulunduğumuz noktadır. Bundan sonraki süreç de aynı şekilde devam edecektir. Şampiyonluk Yüksekova'ya yakışacak. Pazar günü başarılarımızı taçlandırmak istiyoruz. Taraftarımıza çağrımızdır. Geçen haftaki coşkulu taraftarımızı bekliyoruz. Taraftarımız yoksa her zaman bir kişi eksiğiz. Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Hedefimize ulaştığımızda 4 büyük takımı burada ağırlayacağız. Bu bizim, halkımız, esnafımız için çok önemli."



"Birbirimize hep güvendik"



Takımın kalecisi Şeymanur Hapaç ise Yüksekovaspor'da forma giymenin gururunu yaşadığını dile getirdi.



Sezon başından bu yana kenetlenmiş olarak sahaya çıktıklarını anlatan Şeymanur Hapaç, "Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bu konuda birbirimize hep güvendik. Giresun maçında talihsiz bir gol yedik. Şampiyonluk hedefimiz son haftaya kaldı. İnanıyorum ki bu hafta maçı kazanıp hedefimize ulaşacağız. Taraftarımız her zaman arkamızda durdu. Son maçımızı da kazanıp başarımızı onlara armağan etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.