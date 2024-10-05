Twente deplasmanında Jose Mourinho'nun, Edin Dzeko yerine ilk 11'de sahaya sürdüğü Faslı santrfor, birçok pozisyonu harcamasıyla saçbaş yoldurdu.



Ödenen 20 milyon Euro'luk bonservisin hakkını veremeyen 27 yaşındaki forvet, 7'si Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi elemesi ve 2'si Avrupa Ligi olmak üzere toplam 11 karşılaşmada sadece 1 gol kaydetti.



Ligde 2-2'lik Göztepe deplasmanında ağları sarsan Youssef En-Nesyri, son 7 karşılaşmada (toplam 273 dakika) fileleri sarsamadı.







