Youssef En-Nesyri, yine boş geçti!

Twente deplasmanında etkisiz bir performans sergileyen En-Nesyri, 11 maçta sadece 1 gol atabildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Youssef En-Nesyri, yine boş geçti!
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05 Ekim 2024 13:48

Twente deplasmanında Jose Mourinho'nun, Edin Dzeko yerine ilk 11'de sahaya sürdüğü Faslı santrfor, birçok pozisyonu harcamasıyla saçbaş yoldurdu.

Ödenen 20 milyon Euro'luk bonservisin hakkını veremeyen 27 yaşındaki forvet, 7'si Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi elemesi ve 2'si Avrupa Ligi olmak üzere toplam 11 karşılaşmada sadece 1 gol kaydetti.

Ligde 2-2'lik Göztepe deplasmanında ağları sarsan Youssef En-Nesyri, son 7 karşılaşmada (toplam 273 dakika) fileleri sarsamadı.



 
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