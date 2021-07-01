Younes Belhanda, Süper Lig'e döndü

Süper Lig'e yeni yükselen Adana Demirspor, Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda'yı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Younes Belhanda, Süper Lig'e döndü
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01 Temmuz 2021 16:49
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir süre kulüp arayan Younes Belhanda, Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'a imza attı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Younes Belhanda, Galatasaray'da 131 resmi maça çıkarken, 22 gol attı. Faslı futbolcu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa kazandı.


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