Younes Belhanda, Süper Lig'e döndü

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir süre kulüp arayan Younes Belhanda, Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'a imza attı.
Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Younes Belhanda, Galatasaray'da 131 resmi maça çıkarken, 22 gol attı. Faslı futbolcu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa kazandı.
Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Younes Belhanda, Galatasaray'da 131 resmi maça çıkarken, 22 gol attı. Faslı futbolcu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa kazandı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "İlk yabancı transferimiz gerçekleşti. Değerli oyuncu Younes Belhanda ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun." pic.twitter.com/Mq3gFxYn3K
— Sporx (@sporx) July 1, 2021