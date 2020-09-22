'Younes Belhanda böyle oynayacaksa kalsın'

Gönderilmesi için teklif beklenen Younes Belhanda, kontratının son sezonundaki performansı ile takımın en iyileri arasına girdi. Geçtiğimiz sezon performansı ile hayal kırıklığı yaşatan, tüm değerleri geri giden Faslı oyuncu, ligdeki iki maçta ise Galatasaray'ı sırtladı.



Geçen sezon maç başına 1.7 şut denemesi yapan Belhanda, bu sezon 3 ortalamaya ulaşırken pas yüzdesini de %80.5'ten 90.4'e yükseltti. Atak uzaklaştırma değerini 0.2'den 0.5'e, top kesme oranını da 0.5'ten 1.00'a taşıyan Belhanda, kilit paslarında da 1.4'lük ortalamasını 3.5'e yükseltti.



Belhanda için istenen bonservis bedellerinde teklif gelmezken oyuncu ise sarı-kırmızılılar ile ücretini düşürüp yeni kontrata imza atmak istediğini iletti.



NE DEDİLER?



LEVENT TÜZEMEN: Arka planına bakılmalı



Belhanda'nın son üç maçta oynadığı futbola bakınca yönetim 'göndermek mi zor, tutmak mı zor' ikilemi yaşayabilir. Belhanda hep böyle oynayacaksa yerine yeni bir oyuncu almak risk taşıyabilir. Belhanda'nın gerçek performansını transfer dönemi bittikten sonra göreceğiz. Ya performansını artırarak iyi oynayacak ya da yan gelip yatacak ve sorumsuz davranacak. Galatasaray yönetimi gönderemiyorsa kendisiyle şartlı bir sözleşme yapmalı. Çünkü böyle bir Belhanda'ya hiçbir teknik direktör ve taraftar hayır demez. Ayrıca Belhanda'nın iyi oyununun arka planına bakmak lazım. Bence Taylan, Emre Kılınç ve Arda'nın saha içi varlığı Faslı yıldızın iyi oyununa katkı vermiş olabilir



ALİ GÜLTİKEN: İşte gerçek Belhanda



Geldiği gün itibarıyla giydiği 10 numaralı forma Belhanda'nın ve Galatasaray'ın en büyük derdi oldu. Sneijder sonrası giydiği forma numarasıyla beraber beklenti hep golcü bir orta saha performansıydı. Ama Belhanda bugün oynadığı pozisyonun oyuncusu. İyi bir 8 numara. Geriden yüzü dönük oynadığı zaman çok daha başarılı olan, pas yeteneğini çok daha etkili kullanabilen, savunmasına da katkı yapabilen bir oyuncu. Kulvar geçiş oyunu dediğimiz orta alandan ofansa desteği de bu şekilde çok daha rahat yapabiliyor. 10 numara pozisyonunun beklentilerinden sıyrılıp gerçek mevkiine dönünce gerçek Belhanda'yı da görmüş olduk.



