Yine Karius, yine hatalar!

Schalke'nin deneyimli kalecisi Loris Karius, iki hafta önce kahraman ilan edilirken, Hannover karşısında yaptığı hatayla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Preußen Münster karşısında takımını galibiyete taşıyan Karius, Hannover maçında ise 1 dakikada yenilen 2 golde doğrudan pay sahibi oldu.

"BU GOL BENİM HATAM"



Schalke, 1-0 önde olduğu maçta 2-1 mağlup olurken, Karius'un köşe vuruşunda yaptığı kritik hata, Hannover'in galibiyeti getiren golüne neden oldu. Maç sonrası konuşan 31 yaşındaki kaleci, "Bu gol benim hatam. Temas hissettim ama hakem faul vermedi" diyerek üzgün olduğunu dile getirdi.



"BUNU SİNDİRMEM ZAMAN ALACAK"



Schalke teknik direktörü Kees van Wonderen de alınan yenilginin hayal kırıklığı yarattığını belirterek, "Bu, Schalke'deki en acı mağlubiyetim" dedi. Ancak Karius'a olan güvenini koruyan van Wonderen, "Herkes hata yapar, önemli olan bundan ders çıkarmak" ifadelerini kullandı.



