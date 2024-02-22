Yılport Samsunspor'un konuğu Çaykur Rizespor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 23 Şubat Cuma günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yılport Samsunspor'un konuğu Çaykur Rizespor
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22 Şubat 2024 14:51
Son güncelleme 22 Şubat 2024 14:52
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 23 Şubat Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligdeki son 7 maçında üçer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet alan Samsun ekibinin 30 puanı bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u yenerek küme düşme hattı ile arasında farkı açmak istiyor.

Samsun ekibinde sarı kart cezalısı Alim Öztürk, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

 

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