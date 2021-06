Yiğit Şardan: '11 tane Atiba bulmak isterim'

Galatasaray'da seçime sayılı günler kaldı. Sarı kırmızılı camiada daha önce yönetici olarak görev yapan isimlerden biri olan Yiğit Şardan, başkanlık konusundaki fikirlerini projelerini Sabah Gazetesi'nden Ersel Yıldırım'a anlattı.



Geçmişte 145 milyon Dolar'lık forma sponsorluğu anlaşması yaptıklarını ifade eden Şardan, şimdilerde bu gelirin dörtte birine sponsor alındığını kısa sürede gelir arttırımına yönelik adımlar atacaklarını belirtti.



- 2008'deki şampiyonluk kutlamalarında Ali Sami Yen'e aslan getirmek sizin fikrinizdi. O dönem bu durum uzun süre konuşulmuştu. İşiniz gereği yaratıcılık konusunda başarınız herkesin takdiri. Başkan seçilirseniz Galatasaray'ın dijital dünyadaki gelişimi hakkında neler yapmayı düşünüyorsunuz?



"Bu soruyu sorduğun için teşekkür ederim. Benim öncelikli projem bu. Geçtiğimzi dönemde yöneticilik yaptığım zaman, çok büyük sponsorluk anlaşmaları yaptık. Türk Telekom, Nike, Medikal Park gibi büyük firmalarla milyon dolarlık anlaşmalar imzaladık. Garanti Bankası ile bir anlaşma hazırladık, ilk kez Galatasaray kredi kartını çıkardık. Gelir paylaşım modelleri çıkardık.



"O dünya artık değişti. O dönem formamızın üstünde 14.5 milyon $'lık sponsorluk anlaşması vardı. 5.5 milyon dolar da sırt için sponsorluk almıştık. Bugünün parasıyla bakarsan 130 milyon TL'ye geliyor."



"Galatasaray'ın bu sene forma sponsorluğu için aldığı ücret 30 milyon TL bile değil. Neredeyse dörtte birine düşmüş vaziyette. Galatasaray'ın çok ciddi şekilde gelir attırmalı. Gelir arttıramazsak iki sene sonra gelirin yarısını bankalara ödemek zorunda kalacağız."



GÜÇLÜ BİR TAKIM KURMALIYIZ!



"Galatasaray, bütçesinin yarısı kadar bir bütçe ayırmış olacak. Bu da daha az kaliteli futbolcularla çalışmak demek bu da başarıyı etkileyecek. Bu nedenle bankaların bize tanıdığı iki sene var, gelirlerimizi yukarıya sıçratmalıyız. Güçlü bir takım kurmalıyız."



"Bu konuyla ilgili yanıma iki arkadaşımı aldım. Bunlardan biri Doruk Acar. Diğeri de Serkan Sevim bir de ben. Biz üçümüz bu konulara çok hakimiz. Doruk, Galatasaray'ın sıfır olan dijital gelirini 170 milyon TL'ye taşıdı.



Ben ve benim şirketlerim Youtube için içerik üretme konusunda çok başarılı. Youtube sonuçları açıklamıyor fakat biz biliyoruz ki Türkiye'de ilk 3 içindeyiz. Dijitalde neler yapılması gerektiğini biliyoruz."



- Mustafa Cengiz ilk seçildiği zaman Dursun Özbek'e karşı büyüyen bir güç vardı. Cengiz, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında tepki oylarıyla seçildiğini kendisi de ifade etti. Bu seçim de Galatasaray için çok kritik. Farklı profilde başkan adayları var. Sizce mevcut şartlarda Galatasaray'da değişmesi gereken neler var?



"Dijital dünyada çalıştığın için aslında daha yakından görüyorsun. Müthiş bir karalama kampanyası var ve benim üzerimden dönüyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Biz hepimiz arkadaşız. Ben sadece Metin Öztürk'ü tanımıyorum sadece. Diğerleri ile bir yönetimde yer almışımdır."



HER YOL MÜBAH ANLAYIŞI VAR!



"Burak Elmas, benim arkadaşım yemek yeriz. Başkanlık yarışına girmişiz 'Her yol mübah' anlayışı var. Ben zamanında Adnan Polat ile başkanlık yarışına girdim kaybettim. Adnan Polat, beni yönetime çağırdığı zaman seve seve Galatasaray için çalıştım. Konu orada bitti."



50 SENEDİR BU CAMİANIN İÇİNDEYİM HEP BİRİLERİ SUÇLU!



"Galatasaray sevgi ortamını tekrar yeşertmemiz lazım. Altına su döktüğümüz şey sevgisizlik, bizi bağlayan şey Galatasaray. Doğru tespit koyma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Sürekli biri suçlu. Yiğit suçlu, Abdurrahim suçlu. 50 senedir bu camianın içindeyim hep birileri suçlu."



"Son 20 senede iki başkanımız sıhhatlerini kaybetti. Bu belki Galatasaray ile ilgili, onlara yaşatılan üzüntülerle ilgili. Bunu bilemeyiz ama insanları eleştirmiyoruz sadece hırpalıyoruz. Bu olmamalı. Bunu talihsiz buluyorum. Mutlak suretle bunu değiştirmeliyiz."



- Galatasaray daha önce Gerets ile şampiyon oldu. Feldkamp döneminde de son 6 haftada görevde olmasa da o kadro şampiyonluğa ulaştı. Yabancı teknik adama mı yoksa yerli teknik adama mı sıcak bakıyorsunuz?



"Genelde yerli teknik adamlar, yabancı hocalara göre kulüplerin içinde bulunduğu durumları daha iyi biliyor. Yerli futbol adamları, 'Şu kadar milyon Euro'luk' transfer bütçesi istiyorum demiyor fakat yabancı teknik adamlar için bu genelde geçerli değil."



TERİM, GALATASARAY'IN İÇİNDE YETİŞTİ



"Hem UEFA kriterlerinden dolayı hem de kulüplerin içinde bulunduğu durumlardan dolayı yabancı teknik adamların istediği takımlar kurulamıyor. Bu dönemde yerli teknik adamlarla çalışılmasının bir nedeninin de bu olduğunu düşünüyorum."



"Fatih Terim, Galatasaray'ın içinde yetişti Sergen keza Beşiktaş'ta yetişti. Erol Bulut ve Emre de Fenerbahçe için değerli. Bu isimler doğal olarak yabancı teknik adamlara göre daha anlayışlı davranıyor."



- Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi rakiplerinizde hem karakteri hem oyunuyla Galatasaray'da görmek isterim dediğiniz bir oyuncu var mı? Bu soru sorulunca aklınıza gelen ilk isim kim?



KEŞKE ATİBA'DAN 11 TANE OLSA...



"Benim son yıllarda hayranlıkla izlediğim futbolcu, gıpta ettiğim 'Bir tane değil keşke 11 tane böyle futbolcu bulabilsek' dediğim isim Atiba. Uzun süredir bu kadar her maç yüzde yüzünü vermeye çalışan her maç sahada basmadık yer bırakmayan bir oyuncu görmedim."



"Aldığı her kuruşu hak etmek için çaba gösteren bir profesyonel. Çok ahlaklı, bazen sahada top çıkarıyor bazen defans yapıyor bazen gol atıyor. Belki ondan daha yetenekli oyuncular vardır ama benim için Atiba başka bir noktada."



- Son dönemde pandeminin de etkisiyle taraftarlar arasında da gerilim ve kargaşa var. Taraftarlar maça gidemedikleri için sosyal medya üzerinden gerilim yaşanıyor. Yıllardır yöneticiler arasında da gerginlik var. Mustafa Cengiz ile Ali Koç arasında da bolca gerilim yaşandı. Başkan olmanız halinde rakiplerle nasıl bir ilişki kurmayı düşünüyorsunuz?



"Ahmet Bey'i tanımıyorum. Ali Koç'u az da olsa tanıyorum. Ben hayatta bütün ilişkilerime şöyle bakarım. Bu kulüp başkanlarıyla rekabet halindeyiz ama uyum içinde çalışmak zorundayız. Yeri geliyor hep beraber aynı safta yer alıyoruz. Yayıncı kuruluş konusu, yabancı sayısı konusu gibi..."



"REKABET VE HUSUMET BİRBİRİNE KARIŞMIŞ DURUMDA!



"Bir uzlaşı kültürü olması gerek. Son dönemde uzlaşı kültürü göremiyorum. Rekabet ve husumet birbirine karışmış durumda. Ben husumet değil rekabet tarafında olmak istiyorum.



Kulüp başkanlarına karşı bir adım atmaktan zerre kadar çekinmem onlarla uzlaşı zemininde buluşmak isterim ama attığım adıma gelmezlerse o zaman iki adım da geri atarım. Önce adım atmaktan çekinmem."



- Arda Turan'ın sözleşmesi sona eriyor. Arda, Muslera dönene kadar takımın birinci kaptanıydı. Başkan seçilirseniz Arda Turan ile sözleşme uzatacak mısınız?



"Arda Turan ile ilgili de kararı seçilirsek 19 Haziran'dan sonra vereceğiz. Arda Turan ile çalışmak, Fatih Terim ile çalışmamak benim başkan seçilmem için bir kriter teşkil etmez. Ben başkan seçilmeden 'Onu alırım, bunu satarım' gibi söylemlerin doğru olmadığını düşünüyorum."



- Avrupa futbolunda veya milli takımda 'Keşke Galatasaray'a alabilsek' dediğiniz oyuncular kimler?



"Galatasaray'ın 6 ve 8 numarada çok iyi bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. 6 - 8'deki iyi isimlerden birisini isterim. Atiba'yı tarif ediyorum aslında. Onun kadar çok koşan alan daraltan aynı zamanda becerikli. Bu sene Taylan da çok iyi bir performans ortaya koydu."



ETEBO BİZE HİÇ UYMADI, TAYLAN FARK YARATTI



"Modern futbolda orta sahadaki top kayıpları çok önemli. Bu sene Etebo bize hiç uymadı. Taylan'ın formu Galatasaray'ı ayakta tuttu. Taylan'ın yanında birisi daha gerekli. Gedson ayarında kendisi de olabilir bir futbolcu almak isterim. Gönül kimleri almak ister ama ekonomik problemler de söz konusu."



OKAY HARİKA BİR FUTBOLCU



"Milli takımda Zeki'yi Umut Meraş'ı Yusuf Yazıcı'yı çok beğeniyorum. Okay Yokuşlu bence harika bir futbolcu. Genç bir kadromuz var milli maçları da sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarım iyi bir başlangıç yaparız."