Yeşilgiresun Belediyespor ligden çekildi

Yeşilgiresun Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulunun, gelecek sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne katılmama kararı aldığı bildirildi.Kulüp başkanı Kerim Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulunun gelecek sezon için değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiğini belirtti.Yeni sezon için ihtiyaç duyulan 5 milyon liralık kaynağa yeterli destek bulamadıklarını, bütçeyi oluşturamadıklarını ifade eden Aksu, gelecek sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne katılmama kararı aldıklarını aktardı.Aksu, Süper Lig'de bulamadıkları sponsor desteğini bir alt ligde hiç bulamayacakları gerçeğinin ortada olduğunu belirterek, şunları kaydetti:Aksu, bugüne kadar kulüp çatısı altında görev yapan yönetim kurulu üyeleri, sporcular, teknik adamlar ve çalışanların yanı sıra takımlarını destekleyen Giresun halkına teşekkür etti.2006 yılında kurulan ve üç sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden yeşil-beyazlı kulüp, geçen sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne düşmüştü.