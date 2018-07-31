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Yerry Mina'dan instagram'da sürpriz mesaj

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Barcelonalı Yerry Mina, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir hareketin altına imza attı.

Kaynak: DHA
Yerry Mina'dan instagram'da sürpriz mesaj
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31 Temmuz 2018 11:42
İsmi Manchester United ile anılan Yerry Mina, sosyal medyadan İngiliz devini takibe aldı. İngiliz basınına göre; bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Barcelonalı yıldız futbolcu Yerry Mina, Manchester United'a yeşil ışık yaktı.

Resmi sosyal medya hesapları üzerinden Katalan ekibini takipten çıkaran 23 yaşındaki Kolombiyalı, İngiliz devini ise takibe aldı.

YENİ ADRESİ İÇİN İPUCU VERDİ

Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı ile sergilediği performansın ardından dikkatleri üzerine çeken Yerry Mina'yı, bir başka Premier Ligi ekibi Everton da kadrosuna katmak istiyordu. Ancak, Kolombiyalı yıldız, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Manchester United'ı takibe alarak yeni adresi için ipucu verdi.

Geçtiğimiz sezon Ocak ayı transfer döneminde Barcelona ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Yerry Mina, Katalan ekibinde 5 karşılaşmada forma şansı bulurken, 1 asistlik katkı sağlayabildi.




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