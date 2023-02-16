'Yerli Pique' Yasin Güvenç depremde vefat etti

Depremin aramızdan kopardığı isimlerden biri de Havza Belediyespor'un eski futbolcusu Yasin Güvenç... Uzun yıllar memleketinin takımı Havza Belediyespor'da forma giyen 22 yaşındaki Yasin yeteneğine karşın profesyonel futbol şansı elde edemeyince astsubaylığa geçerken, ilk görev yeri olan İskenderun'da enkaz altında kaldı ve yaşama gözlerini yumdu. Geride ise umut ve hüzün dolu bir öykü bıraktı.



TEK ERKEK ÇOCUKTU



Samsun'un Havza ilçesinde 27 Nisan 2000'de doğan Yasin çocukluğunda çok kitap okur ve sürekli İspanya, Arjantin, Brezilya liglerini izlerdi. Babası Mustafa ve annesi Nermin'in tek oğluydu. Kız kardeşi Burcu'ya çok düşkündü, her maça götürürdü. 2012 yılında başladığı futbol kariyerinde sadece Havza Belediyespor'da oynadı. Bu kulübün minik, genç ve yıldız takımlarında şampiyonluklar yaşadı. Ardından Havza'nın Samsun Süper Amatör Lig'de şampiyonluk yaşayan kadrosunda yer aldı. 2018-19 sezonunda kırmızı beyazlı formayla Bölgesel Amatör Lig'de oynadı.



İDOLÜYLE AYNI TAKIMDA OYNADI



Samsunspor'un maçlarını takip eder izlerdi. Yasin'i izleyenler, stoper mevkiinde başarılı performansının yanı sıra tekniği, fiziği ve zekasından dolayı ona 'Pique' lakabını takmışlardı. Tek idolü Samsunspor forması giyen ve daha sonra Havza Belediyespor'da birlikte oynadığı Seyit Ahmet Kurt'tu. Onunla oynamaktan gurur duyuyordu.



DEMEK Kİ KISMETİM YOK DEDİ, ASKERLİĞİ SEÇTİ



Başarılıydı, takip edilen bir isimdi ancak bir türlü beklediği teklifler gelmiyordu. "Samsunspor ile bir kez antrenmana çıksam dünyalar benim olurdu. Demek ki benim kısmetim yok. Artık asker olmak istiyorum" dedi.



Çok sevdiği ülkesine hizmet etmeyi çok istiyordu. Bu nedenle astsubaylık sınavlarına girdi ve birinci olarak silah altına alındı. İlk görev yeri İskenderun oldu. Maalesef Deprem Yasin'i aramızdan aldı ve memleketi Havza'da gözyaşları içinde toprağa verildi.





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