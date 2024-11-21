Yeni Malatyaspor-İstanbulspor karşılaşması Malatya'da oynanacak

Malatya Stadyumu, 674 gün sonra İstanbulspor maçıyla futbol heyecanına kavuşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Yeni Malatyaspor-İstanbulspor karşılaşması Malatya'da oynanacak
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21 Kasım 2024 14:46
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında müsabaka oynanmaya elverişli olmayan Malatya Stadyumu, cumartesi günü İstanbulspor karşılaşması ile kapılarını açıyor.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından müsabaka oynanmayan Malatya Stadyumu, tamamlanan çalışmalar sonunda İstanbulspor karşılaşması ile kapılarını açıyor. Yeni Malatyaspor taraftarları, yaşanan asrın felaketinde konaklama ve yemek anlamında kentte büyük rol alan Malatya Stadyumu'na yeniden kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Eski futbolcusu Adem Büyük'ü teknik sorumluluğa getiren Başkan Şahin Altınok'un girişimleri ile 674 gündür müsabaka oynanmayan Malatya Stadyumu, cumartesi günü oynanacak İstanbulspor karşılaşması ile kapılarını açarak taraftarı ile buluşacak. Ligin son sırasında henüz puan ile tanışamayan sarı-siyahlı ekip cumartesi saat 13.30'da oynanacak müsabaka için hazırlıklarını sürdürüyor.

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