Yeni Malatyaspor'da Kayseri öncesi eksik yok

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında 3 Mayıs Pazartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Ligde oynadığı 36 maçta 40 puan toplayan sarı-siyahlılar, Kayserispor müsabakasını kazanıp alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.
Yeni Malatyaspor'da eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Ligde oynadığı 36 maçta 40 puan toplayan sarı-siyahlılar, Kayserispor müsabakasını kazanıp alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.
Yeni Malatyaspor'da eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.