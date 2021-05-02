Yeni Malatyaspor'da Kayseri öncesi eksik yok

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında 3 Mayıs Pazartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'da Kayseri öncesi eksik yok
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02 Mayıs 2021 17:04
Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında 3 Mayıs Pazartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde oynadığı 36 maçta 40 puan toplayan sarı-siyahlılar, Kayserispor müsabakasını kazanıp alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.

Yeni Malatyaspor'da eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.

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