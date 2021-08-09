Yeni Malatyaspor, aradığı orta sahayı buldu: Doumbia!

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Sporting Lizbon'un 23 yaşındaki futbolcusu Doumbia için yaptığı görüşmelerde büyük mesafe kat etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; sdhuesca.es
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Yeni Malatyaspor, aradığı orta sahayı buldu: Doumbia!
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09 Ağustos 2021 13:04
Önümüzdeki sezon İrfan Buz'la üst sıralara oynamak isteyen Yeni Malatyaspor transferde gaza bastı.

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılılar hedefi yükseğe koydu, aradığı ismi Portekiz'de buldu: İdrissa Doumbia...

Sporting Lizbon'un Fildişili yıldızı için temaslarını yoğunlaştıran Doğu ekibi, görüşmelerde de daha ciddi adımlar atmaya başladı.

İrfan Buz çok istiyor

23 yaşındaki oyuncunun kiralanması için uzun süredir Yeşil-Beyazlılar'la masada olan Yeni Malatyaspor'un pazarlıklarda büyük mesafe katettiği öğrenildi.

Geçen sezon İspanyol ekibi Huesca'ya kiralanan genç futbolcunun kısa süre içerisinde kendisini Sarı Kırmızılı renklere bağlayacak olan imzayı atabileceği ifade edilirken, Malatya yönetiminin de transferi bitirmek adına yoğun mesai harcadığı kaydedildi.

Özellikle İrfan Buz'un ısrarla kadrosunda görmek istediği Doumbia için yönetimin tüm şartları zorladığı da gelen haberler arasında.


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