Yarmolenko için Türkiye seçeneği

West Ham United'dan sezon sonunda ayrılacak Andriy Yarmolenko'nun Türkiye'de en az iki seçeneğe sahip olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Yarmolenko için Türkiye seçeneği
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19 Mayıs 2022 20:15
West Ham United'la sözleşmesinin sonuna gelen ve takımdan ayrılacak Andriy Yarmolenko için Türkiye de transfer duraklarından biri olarak gösterildi.

Ukraynalı futbolcunun, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan maddi beklentilerine karşılık verecek kulüpler olduğu belirtilirken, Türkiye'den de en az iki seçeneğe sahip olduğu ifade edildi.

32 yaşındaki kanat oyuncusunun ise, kariyerindeki bundan sonraki adımda yedek oturmak istemediği ve düzenli forma giyebileceği bir takıma imza atmak istediği aktarıldı.

Bu sezon West Ham United'da 8'i ilk 11 olmak üzere 31 maçta süre alan Yarmolenko, 3 kez fileleri havalandırdı.

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