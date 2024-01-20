Yankı Erel-Ergi Kırkın ikilisi, Katar'da şampiyon oldu

Milli tenisçiler Yankı Erel ile Ergi Kırkın, Katar'da düzenlenen M25 Doha Turnuvası'nda çift erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Yankı Erel-Ergi Kırkın ikilisi, finalde Japon Masamichi Imamura-Naoki Tajima çiftiyle karşılaştı.
Müsabakadan 4-6, 6-3 ve 10-2'lik sonuçlarla galip ayrılan Yankı-Ergi çifti, başkent Doha'da şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Yankı Erel-Ergi Kırkın ikilisi, finalde Japon Masamichi Imamura-Naoki Tajima çiftiyle karşılaştı.
Müsabakadan 4-6, 6-3 ve 10-2'lik sonuçlarla galip ayrılan Yankı-Ergi çifti, başkent Doha'da şampiyon oldu.