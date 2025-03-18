Yamal: 'Hiçbir takımdan korkmuyoruz'

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için favori takım olduklarını söyledi.



Yamal, "Liverpool turnuvadan elendiği için Şampiyonlar Ligi'nin favorisi biziz! Hiçbir takımdan korkmuyoruz. Geçen yıl PSG'ye elendiğimiz gibi bir takım değiliz!" sözlerini sarf etti.



RAKİBİ DORTMUND



Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.



YAMAL'IN PERFORMANSI



Barcelona'da bu sezon 38 maçta süre bulan Lamine Yamal, 13 gol attı ve 17 asist yaptı.



