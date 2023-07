Yakup Sekizkök: ''Başantrenörlük benim uzun süredir hedefimdi''

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Lassa'da yeni bir dönem başlıyor.



Başantrenör Selçuk Ernak ile yolların ayrılmasının ardından İstanbul ekibinde bu göreve, kariyerinde asistan koçluk yaparak adından söz ettiren Yakup Sekizkök getirildi. Anadolu Efes ile yolların ayrılmasının ardından Panathinaikos ile sözleşme imzalayan Ergin Ataman'ın Beşiktaş, Galatasaray ve Anadolu Efes'in yanı sıra A Milli Basketbol Takımı'nda da yardımcılığını üstlenen Yakup Sekizkök, kariyerinde ilk kez başantrenör olarak görev yapacak. Tecrübeli antrenör, Anadolu Efes döneminin yanı sıra, Darüşşafaka ile hedefleri, transfer çalışmaları, milli takım, ligde uygulanacak yabancı kuralı ve Ergin Ataman ile yıllardır süregelen dostluğu dahil olmak üzere birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.



Anadolu Efes'te çok başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını söyleyen Sekizkök, "Başarılarla dolu, çok mutlu 5 sezon geçirdik. Geldiğimizde yaz transfer döneminde kadro kurduk ve macera başladı. Bu süreçte oynadığımız bütün mecralarda hedefe ulaştık. Ya kazandık ya da finalde 1-2 tanesini kaybettik. İnşallah Anadolu Efes'in önümüzdeki dönemlerle bu başarıları tekrarlayacağını umut ediyorum. Benim yeni bir yolum var. Kafamı oraya çevirdim ve bütün konsantrasyonumu buraya verdim" şeklinde konuştu.



"DARÜŞŞAFAKA İLE İLK TEMAS FENERBAHÇE SERİSİNİN 3'ÜNCÜ MAÇINDAN SONRA OLDU"



Darüşşafaka ile başantrenörlük konusunda yaptığı görüşmelerin detaylarını paylaşayan Sekizkök, "Başantrenör olarak görev almak, benim uzun süredir hedefimdi. Anadolu Efes'teki maceramız o kadar iyi gitti ki ben bu hedefi erteledim. Artık bu sezonun sonunda Efes ile yollarımızın ayrılacağı belli olunca önümde bazı seçenekler vardı. Darüşşafaka daha önce içinde bulunduğum ve güvendiğim bir kurum. Bu takımın Şampiyonlar Ligi'nde yer alması, her zaman agresif kadrolar kurması beni heyecanlandırdı. Fenerbahçe serisindeki 3'üncü maçın akşamında Darüşşafaka cephesiyle görüşmelerimiz ciddileşti. 1-2 gün içinde de ciddileşince Karşıyaka ile oynadığımız final serisinden önce bu birlikteliği başlatmış olduk. Final serisini de başarılı bir şekilde tamamlayınca önümüze bakmaya başladık" diye konuştu.



"DOĞUŞ'U KADRODA TUTMAYI ÇOK İSTERDİK AMA BİZİM BÜTÇEMİZİ AŞAN BİR DURUM"



Yaz döneminde kadrodan yerli ve yabancı birçok oyuncunun ayrıldığını belirten tecrübeli başantrenör, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:



"Doğuş, Darüşşafaka için simge oyunculardan bir tanesi. Doğuş'un 17 yıllık bir Darüşşafaka kariyeri var. Türkiye'de çok önemli bir yere geldi. Onu kadroda tutmayı çok isterdik ama bizim bütçemizi aşan bir durum oldu. O da tabii ki kendisini EuroLeague'de denemek istedi, onu da saygıyla karşıladık. Ercan'ı da kadromuzda tutacak bir bir bütçe açamadık. Can Korkmaz'ı kadroda tuttuk. Muhsin Yaşar ve Rıdvan Öncel kadromuza kattı. Onların da bize katkıları olacağını düşünüyorum. Canberk Kuş bizimle devam edecek. Hakan Sayılı'nın devam eden kontratı var. Kyle Allman'ı ve Muhammad-Ali Abdur-Rahkman'ı yabancı olarak kadromuza dahil ettik. David McCormack listemizde, kendisiyle görüşüyoruz."



"GENÇ OYUNCULAR BİR EMEK ORTAYA KOYDUĞUNDA ONLARA POZİTİF AYRIMCILIK YAPMAK İSTİYORUZ"



Kadrodaki genç oyuncuların kendilerini göstermesi gerektiğini belirten Sekizkök, genç oyunculara rotasyonda süre vereceklerini ifade ederek, "Antrenmanda kendilerini geliştirip, bir emek ortaya koyduklarında onlara bir pozitif ayrımcılık yapıp tecrübeli oyuncuların sürelerinden kısıp onlara katmak istiyoruz. Bu oyuncuların elinde. Bizim de bir hedefimiz var. Takım içi dengeleri bozmadan onlara bir ayrımcılık yapmayı düşünüyoruz. Onlar bunu hak edecek ki biz de onlara bu ayrıcalığı kolay tanıyalım. Oyuncu dakikayı, fırsatı kulüpten beklerse hayal kırıklığı yaşanıyor. Berke Büyüktuncel, Tofaş'ta bileğinin hakkıyla süreyi aldı. Bizim çocukların da aynısını yapabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"HEDEFİM ÇİFT OYUN KURUCULU BİR SİSTEM UYGULAMAK"



Darüşşafaka'da uygulamak istediği oyun sistemine dair bilgiler paylaşan Sekizkök, "Eskiden takımlarda tek oyun kuruculu sistemler vardı. Efes'in ilk yılında da bu böyleydi. Larkin ilk oyun kurucuydu. Micic ise daha çok savunma yönü kuvvetli ve yedek oyun kurucu olarak düşünülmüştü. Bu iki oyuncunun çift oyun kuruculu sistemde çok iyi oynadığını görünce bu sisteme döndük. Benim de hedefim çift oyun kuruculu bir sistem uygulamak. Doğru oyuncuları bulabilirsek 3 guardlı bir sistem inşa etmek. Türk oyuncularımızdan da ciddi sorumluluk alanlar olacak. Hazır 2-3 guardınız olunca bir sakatlık yaşandığında o oyuncunun yeri kolay kapanıyor. Tek oyuncuya bağlı kaldığınızda 1 hafta kaçırsa bile sıkıntı oluyor" ifadelerini kullandı.



"LİGDE GEÇEN YILKİ BAŞARIMIZIN ÜSTÜNE ÇIKMAK İSTİYORUZ"



Basketbol Süper Ligi'ndeki ekiplerin gelecek sezon için çok iyi kadrolar kurduğunu ve rekabet düzeyinin artacağını aktaran Yakup Sekizkök, "Geçtiğimiz yıl Galatasaray ve Beşiktaş'ın beklentilerin altında kalması, yukarıdaki takımların işini kolaylaştırdı. İlk 4 sıradaki takımlar kendi arasında bir rekabete girdi. Önümüzdeki sezon için biz Play-Off'a iyi bir yerden girmek istiyoruz. Geçen seneye göre daha zorlu bir lig bizi bekliyor. Biz planımızı yaptık, hedeflerimiz yüksek. Geçen seneki başarımızın üstüne çıkmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.



"HEDEFİMİZ, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DÖRTLÜ FİNALE KALMAK"



Darüşşafaka'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı grubu değerlendiren tecrübeli başantrenör, hedeflerinin bu kulvarda Dörtlü Final olduğunu söyleyerek, "Yönetimle ilk buluştuğumuzda önce altyapıdan girdik konuya. Benim ilk talebim, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak, Dörtlü Final hedefleyecek bir takım kurmaktı. Bu noktadan yola çıkarak biz bu yola girdik. Zorlu bir grup olmuş olabilir. Hedefiniz Dörtlü Final ise kim gelecekse yeneceksiniz. Bizim kafamızda bir soru işareti yok. Bence baştan seviyenin yüksek olması bir avantaj. Bütün planlarımızı 1'inci ve 2'nci bitirmek üzerine yaptık. Hedefimiz önce 2'nci Tur'a ardından çeyrek final ve Dörtlü Final'e kalmak. Kafamızda başka düşünce yok" dedi.



"İNŞALLAH BU SEFER OLİMPİYATLARDA YER ALACAĞIZ"



A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman'ın yardımcılığını üstlenen Sekizkök, milli takımın yaz aylarında oynayacağı olimpiyat elemeleri hakkında ise şu şekilde konuştu:



"Bu elemeden geçsek bile Olimpiyatlara gitmek için bir eleme daha oynayacağız. Bunu kendi sahamızda oynuyor olmamız bir avantaj. İddialı takımlar var. Rakiplerimizden iddialı kadrolar bekliyorum. Tek hedefimiz, ilk turu aşmak. Sonraki grup nasıl oluşacak, o bir sonraki aşama. İnşallah bu sefer bu safhaları aşıp Olimpiyatlarda yer alacağız."



"BEN 5 YABANCILI SİSTEMDEN YANAYIM"



Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde takımların maç kadrosunda yer alabilecek yabancı oyuncu sayısının 5'ten 6'ya yükseltilme ihtimaliyle ilgili de düşüncelerini paylaşayan Sekizkök, 5 yabancılı sistemin devam etmesinden yana olduğunu söyledi. Sekizkök, konuyla alakalı olarak, "Bir süredir federasyon bu süreci yönetiyor. Son gelinen nokta bildiğim kadarıyla 5 yabancıyla devam edeceği yönünde. 6 yabancı da olabilir tabii ki. 5 yabancılı sistemi son yıllarda uyguladık ve Türkiye Ligi'ndeki rekabet zarar görmedi. Avrupa kupalarına katılan takımlarımızın başarıları ortada. Ben 5 yabancılı sistemden yanayım. Takımların planlarını yapabilmesi için bunun erken açıklanmasında fayda var. Ben 2-3 Türk oynasın, 5 yabancıyla beraber sistemi döndürürüz düşüncesine katılmıyorum. Bu bir yerde tıkanıyor. Diğer oyuncular oynamadığında antrenman verimini de düşüyor. Her oyuncuya eşit şans vermekten yanayım" diye konuştu.



"ERGİN HOCANIN HEM YÖNETİMİ HEM DE TARAFTARLARI MUTLU EDECEK BAŞARILARI SAĞLAYABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"



Uzun yıllar birlikte çalıştığı Ergin Ataman'ın Panathinaikos ile başarılı olacağına inandığını vurgulayan Sekizkök, "Ergin hocanın hep yurtdışına gitme hedefi vardı. Kendim için söylediğim şey, Ergin hoca için de geçerli. Anadolu Efes serüveni o kadar iyi geçti ki başka bir iş arayışında olmadık. Hocanın elindeki seçenekler arasında Panathinaikos ona en iyi imkanları sunacak takımdı. Orada son yıllarda bir koç sirkülasyonu oldu ama Ergin hocanın doğru kadroyu kurup hem yönetimi hem de taraftarları mutlu edecek başarıları sağlayabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.



DARÜŞŞAFAKA İLE EGE ÜNİVERSİTESİ ARASINDA ÖNEMLİ BİRLİKTELİK



Altyapıya çok önem veren bir kulüp olduklarını aktaran Sekizkök, Darüşşafaka ile Ege Üniversitesi arasında başlayan birlikteliğe dair ise "Darüşşafaka, Ege Üniversitesi ile bir proje başlattı. Önümüzdeki günlerde bunu daha da genişletip, vadesini uzatarak bu takıma yeni oyuncular yetiştirmek üzerine bir yapı oluşturulacak. Basketbol Gelişim Ligi takımımızı A takıma bağladık. Bizle beraber çalışacaklar. İzmir'deki altyapıdan önce TB2L takımımıza oyuncu yetiştirip sonra da A takıma oyuncu kazandıracağız. İzmir çok önemli bir merkez. Darüşşafaka'ya sporcu kazandırıp onların tesislerinde bu çalışmamız devam edecek" ifadelerini kullandı.