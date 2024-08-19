Yağız Kaan Erdoğmuş, satrançta 2600 ELO'yu geçen en genç sporcu oldu

Yağız Kaan Erdoğmuş, büyükusta unvanıyla dünyanın en genç satranç oyuncusu olarak 2600 ELO puanını aşan en genç sporcu unvanını da elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yağız Kaan Erdoğmuş, satrançta 2600 ELO'yu geçen en genç sporcu oldu
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19 Ağustos 2024 00:41
Satrançta büyükusta ünvanlı dünyanın en genç sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş, 2600 ELO'yu geçen en genç isim olmayı da başardı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünyanın büyükusta ünvanına sahip en genç ismi olan yıldız sporcumuz Yağız Kaan Erdoğmuş, Abu Dabi Satranç Festivali'nde göstermiş olduğu başarılı performansla 2600 ELO'yu geçen en genç sporcu oldu. Yağız Kaan'ın canlı ELO puanı şu an 2601. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılar diliyoruz." denildi.

ELO, satrançta bir sıralama, derecelendirme sistemidir.

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