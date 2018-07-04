  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Trezeguet transfer için yönetimin de karşısında
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!
  •  
    Cocu BÜYÜK söz verdi! 'Taraftarları coşturacak'

Xherdan Shaqiri: ''Yeni takımımı yakında öğrenirsiniz''

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Xherdan Shaqiri, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Xherdan Shaqiri: ''Yeni takımımı yakında öğrenirsiniz''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2018 20:29
Dünya Kupası'nda İsveç'e elenen İsviçre'nin yıldız futbolcusu Xherdan Shaqiri, geleceği hakkında konuştu.

Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen Stoke City'nin yıldız oyuncusu, transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

''PREMIER LİG'DE DEVAM...''

Stoke'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 26 yaşındaki futbolcu, ''Kariyerime Premier Lig'in büyük takımlarında devam etmek istiyorum. Premier Lig'de kalmak istiyorum ve yeni takımımı yakında öğreneceksiniz.'' şeklinde konuştu.

Dünya Kupası'nda İsviçre formasıyla etkili bir performans sergileyen Shaqiri, geçtiğimiz sezon Stoke formasıyla 38 maça çıkarken 8 gol ve 7 asist kaydetmişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için