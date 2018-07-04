Xherdan Shaqiri: ''Yeni takımımı yakında öğrenirsiniz''

Dünya Kupası'nda İsveç'e elenen İsviçre'nin yıldız futbolcusu Xherdan Shaqiri, geleceği hakkında konuştu.
Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen Stoke City'nin yıldız oyuncusu, transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
''PREMIER LİG'DE DEVAM...''
Stoke'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 26 yaşındaki futbolcu, ''Kariyerime Premier Lig'in büyük takımlarında devam etmek istiyorum. Premier Lig'de kalmak istiyorum ve yeni takımımı yakında öğreneceksiniz.'' şeklinde konuştu.
Dünya Kupası'nda İsviçre formasıyla etkili bir performans sergileyen Shaqiri, geçtiğimiz sezon Stoke formasıyla 38 maça çıkarken 8 gol ve 7 asist kaydetmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen Stoke City'nin yıldız oyuncusu, transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
''PREMIER LİG'DE DEVAM...''
Stoke'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 26 yaşındaki futbolcu, ''Kariyerime Premier Lig'in büyük takımlarında devam etmek istiyorum. Premier Lig'de kalmak istiyorum ve yeni takımımı yakında öğreneceksiniz.'' şeklinde konuştu.
Dünya Kupası'nda İsviçre formasıyla etkili bir performans sergileyen Shaqiri, geçtiğimiz sezon Stoke formasıyla 38 maça çıkarken 8 gol ve 7 asist kaydetmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın