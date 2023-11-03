Xavi'den İlkay Gündoğan'a destek!

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, takımın yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın El Clasico mağlubiyeti sonrası söylediği sözlere destek verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Xavi'den İlkay Gündoğan'a destek!
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03 Kasım 2023 15:19
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, ligde Real Sociedad ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam, basın toplantısında, İlkay Gündoğan'ın Real Madrid'e alınan mağlubiyetten sonra kullandığı ifadelerin hatırlatılmasının ardından, "Hepimiz kazanmak için buradayız ve hepimiz onun söylediklerine katılıyoruz. Bir Barça'yız ve burada olmanın ne demek olduğunu biliyoruz" dedi.

İLKAY GÜNDOĞAN NE DEMİŞTİ?

İlkay Gündoğan, geçtiğimiz hafta Real Madrid karşısında alınan yenilgi sonrası, "Aşırıya kaçmadan dürüst olmak istiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama soyunma odasındaydım, oyuncular üzgün ama böylesine önemli bir maç ve böyle adil olmayan bir sonuçtan sonra daha fazla hayal kırıklığı ve öfke görmek isterdim. Ben buraya bu tür maçları kaybetmek ya da puan farkının açılmasına izin vermek için gelmedim. Tecrübeli bir oyuncu olarak benim de "Takımın böyle şeylere izin vermemesi" gibi bir sorumluluğum var" ifadelerini kullanmıştı.

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