19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
20:00
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-4DA
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
2-026'
19 Ekim
Rennes-Auxerre
1-125'
19 Ekim
Lorient-Brest
1-025'
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
19:00
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
0-079'
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
19:30
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-065'
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
0-19'
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-09'
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
19:00
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-073'
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Xabi Alonso'dan Endrick hakkındaki "ayrılık" iddialarına net yanıt

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, bu sezon forma şansı bulamayan genç forvet Endrick'in Marsilya'ya kiralık gönderileceği yönündeki söylentilere açıklık getirdi.

calendar 19 Ekim 2025 16:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Xabi Alonso'dan Endrick hakkındaki 'ayrılık' iddialarına net yanıt
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Real Madrid, geçtiğimiz sezon başında Palmeiras'tan 47,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Endrick'ten bu yıl henüz istediği verimi alamadı. Takımın başına Xabi Alonso'nun geçmesinin ardından Brezilyalı futbolcu gözden düştü.

Uyluk sakatlığını bir ay önce atlatan genç santrfor, iyileşmesine rağmen bu sezon Real Madrid formasıyla henüz süre alamadı. Bu durum, oyuncunun geleceği hakkında çeşitli iddiaların ortaya atılmasına yol açtı.

Fransa basınında yer alan haberlere göre Ligue 1 ekibi Marsilya, Endrick'i ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Haberde, 19 yaşındaki oyuncunun Real Madrid ile 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşmesinin bulunduğu, yıllık maaşının ise 4,1 milyon euro olduğu belirtildi. Buna rağmen, Marsilya'nın bu transferi gerçekleştirmesinin imkânsız olmadığı vurgulandı.

XABI ALONSO'DAN AYRILIK İDDİALARINA YANIT

Ancak bu iddialara, Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'dan kısa sürede yanıt geldi. LaLiga'da bu akşam oynayacakları Getafe maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alonso, Endrick'in olası bir kiralık transferiyle ilgili konuştu.

İspanyol teknik adam, "Endrick'in ayrılma isteği yok ve onun gitmesi benim de planlarım arasında değil," ifadelerini kullandı. Alonso, genç golcünün pozisyonunda büyük bir rekabet olduğunu belirterek, Endrick'in bu durumu olgunlukla karşıladığını söyledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 9 4 5 0 11 2 17
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 12 17
5 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 9 2 5 2 10 9 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 9 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.