Xabi Alonso, Bayern Münih'in canını yaktı

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Bayern Münih ile Bayer Leverkusen 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Xabi Alonso, Bayern Münih'in canını yaktı
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15 Eylül 2023 23:36
Son güncelleme 16 Eylül 2023 00:06
Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden, Thomas Tuchel'in ekibi Bayern Münih ile Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

UZATMALARDA GELEN BERABERLİK

Allianz Arena'dan oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile sonuçlanırken ev sahibi Bayern Münih'in gollerini 7. dakikada Harry Kane ve 86. dakikada Leon Goretzka kaydetti. Konuk Bayer Leverkusen'in golleri ise 24. dakikada Alejandro Grimaldo ve 90+4'te penaltıdan Exequiel Palacios'tan geldi.

COMAN SAKATLANDI

Bayern Münih'in yıldız oyuncularından Kingsley Coman, sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

Bu sonuçla birlikte iki takımda ligdeki ilk puan kayıplarını yaşadı ve 10'ar puana yükselmiş oldu. Bayern Münih'ten 1 fazla averajı olan Bayer Leverkusen, haftayı lider kapatmayı garantiledi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih evinde Bochum'u ağırlarken, Bayer Leverkusen sahasında Heidenheim'i konuk edecek.

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