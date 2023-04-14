WRC'de yasa boğan ölüm

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) mücadele eden İrlandalı pilot Craig Breen, test sürüşünde yaptığı kaza nedeniyle 33 yaşında hayata gözlerini yumdu.



Takımı Hyundai Shell Mobis World'den yapılan açıklamada, şampiyonanın dördüncü ayağı Hırvatistan Rallisi hazırlıkları kapsamında İrlanda'nın Waterford kentinde test sürüşüne çıkan Breen'in geçirdiği kaza nedeniyle vefat ettiği, araçta bulunan yardımcısı James Fulton'ın ise kaza sırasında yara almadığı belirtildi.



Takımının yanı sıra WRC, Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Başkanı Muhammed Ben Sulayem ve 2022 WRC şampiyonu meslektaşı Fin Kalle Rovanpera, hayatını kaybeden Breen'in ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına başsağlığı diledi.



Üç etabı tamamlanan WRC'nin ikinci ayağı İsveç Rallisi'ni ikinci sırada tamamlayan Breen, pilotlar klasmanında 19 puanla 6. sırada yer alıyordu.



Gençler Dünya Ralli Şampiyonası'nı 2011'de, Super 2000 Dünya Ralli Şampiyonası'nı ise 2012 yılında kazanan Craig Breen, Monte Carlo, Galler, Fransa ve İspanya'da düzenlenen ralli şampiyonalarında da podyumun zirvesine çıkmıştı.





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