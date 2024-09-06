Los Angeles Lakers'ın eski yıldız isimlerinden James Worthy, Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant'in "tüm zamanların en iyi oyuncusu" tartışmasında yer alması gerektiğine inandığını söyledi.



Worthy'ye Durant'in isminin 'GOAT' tartışmasında yer alıp almadığı sorulduğunda, eski Lakers forveti bu görüşe yürekten katıldığını belirtti:



"Evet. Onu Teksas'ta oynadığı dönemden beri severim. Eğer birini seçeceksem, o olabilir... Steph (Curry) üçlük atıyor ama Durant de o boyuyla gerçekten acımasız. Bence adının geçmeme sebebi şu anda diğer oyunculara çok fazla ilgi olması... Unutulmuş değil ama hâlâ rölantide oynayarak iyi rakamlar ortaya koyabiliyor.



Menzili ve üçlük atabilme biçimi harika. Orta mesafe oyunu durdurulamıyor ve ayrıca oldukça iyi de bir savunmacı ve hakkında yeterince konuşulmuyor. Tüm zamanların en iyisi olabilecek ilk yedi adamdan bahsediyorsak, bence o da orada. Olağanüstü bir oyuncu."



Durant, iki şampiyonluk, iki Finaller MVP'si, bir lig MVP'si ve dört sayı krallığı başarılarına ulaştığı kariyerinde 11 kez All-NBA kadrolarına girmiş ve 14 kez All-Star seçilerek, tüm dünyaya basketbol tarihinin en çok yönlü skorerlerinden biri olduğunu kanıtlamıştı.





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