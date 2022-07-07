Wimbledon'da finalin adı kondu!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar kategorisinde finalin adı kondu.



İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 11. günü, tek kadınlar yarı final maçıyla başladı.



Dünya sıralamasının ikinci basamağında yer alan Jabeur, dünya 103 numarası Alman Tatjana Maria'yı 6-2, 3-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek turnuvada adını finale yazdırdı.



Jabeur, bu galibiyetiyle grand slam turnuvalarında finale yükselen ilk Arap ve Afrikalı tenisçi olarak tarihe geçti.



RAKİBİ RYBAKINA



Ons Jabeur'u finaldeki rakibi ise, büyük bir sürprize imza atarak Simona Halep'i 6-3'lük iki setle mağlup den Elena Rybakina oldu.



Halep'e oranla daha sert servisler atan ve uzun rallilerde daha az hata yapan Rybakina, 1 saat 15 dakikalık mücadelenin ardından rakibini 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.



23 yaşındaki Rybakina, kariyerinde ilk kez grand slam turnuvalarında son iki tenisçi arasına kaldı.





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