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Williams ve White, ne zaman parkelere dönecekler?

Chicago Bulls, genç oyuncuları Patrick Williams ve Coby White'ın sakatlıklarıyla ilgili güncellemeler paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls, genç oyuncuları Patrick Williams ve Coby White'ın sakatlıklarıyla ilgili güncellemeler paylaştı.

Bulls, Williams'ın sol ayak bileğindeki şiddetli burkulma nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi. Sakatlık, 15 Eylül'deki bir bireysel antrenman sırasında meydana gelmişti.

2020 NBA Draftı'nda dördüncü sırada seçilmiş olan Williams, çaylak sezonunda oynadığı 71 maçta 9.2 sayı ve 4.6 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

White'ın ise, geçtiğimiz Haziran ayında geçirdiği omuz ameliyatından, önümüzdeki Kasım ayında tamamen iyileşmiş olmasının beklendiği ve sezon öncesi antrenman kampında temassız idmanlara katılacağı açıklandı.

White şu ana kadar Chicago'da 134 maçta forma giydi ve Bulls ile geçirdiği üç sezonda 14.2 sayı, 3.8 asist ve 3.8 ribaund istatistikleri kaydetti.


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