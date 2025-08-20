20 Ağustos
Beşiktaş'ın Lausanne kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde play-off turunda oynayacağı Lausanne karşılaşmasının kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Lausanne kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş, Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Lausanne-Sport deplasmanı için kamp kadrosunu açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:






BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta İsviçre ekibine karşı oynanacak maçın kadrosunda Ernest Muci, Mustafa Hekimoğlu Jean Onana, Moatasem Al Musrati, Tayfur Bingöl ve Alex Oxlade-Chamberlain yer almadı.
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
