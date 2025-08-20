Beşiktaş'ın Lausanne kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Lausanne-Sport deplasmanı için kamp kadrosunu açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:
BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta İsviçre ekibine karşı oynanacak maçın kadrosunda Ernest Muci, Mustafa Hekimoğlu Jean Onana, Moatasem Al Musrati, Tayfur Bingöl ve Alex Oxlade-Chamberlain yer almadı.
