19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
1-3
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
1-2
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
1-3
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
1-0
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
0-1
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
0-1
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
2-0
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
0-1
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
1-0
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
1-2
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
2-0
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
1-2
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
0-1
19 Ağustos
Lyn-Egersund
1-1

Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ve 1. Lig'den toplam 11 kulübü ve çok sayıda futbolcu, antrenör ile kulüp görevlisini çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ye sevk etti.

Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray çirkin ve kötü tezahürat, Kocaelispor, Antalyaspor ve Gaziantep FK saha olayları, Göztepe çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, Fenerbahçe Kulübü çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket, Beşiktaş ve Trabzonspor da çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildi.

Ayrıca Fatih Karagümrük oyuncusu Tresor Doh ile Kocaelisporlu futbolcu Samet Yalçın kural dışı hareket nedeniyle tedbirli, Fenerbahçe antrenörü Pedro Machado ile Galatasaray görevlisi Mehmet Emin Öztürk talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildi.


1. LİG SEVKLERİ

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den ise 3 kulübü farklı gerekçelerle disipline gönderdi.

Sarıyer çirkin ve kötü tezahürat, Amed Sportif Faaliyetler çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Erzurumspor da talimatlara aykırı hareket nedeniyle kurula sevk edildi.

Ayrıca Ümraniyespor antrenörü Ömer Faruk Mahir sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirli, Iğdır FK oyuncusu Valın Ethemi kural dışı hareket ve sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle tedbirli, Vanspor antrenörü Ege Parlak da hakaret gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

Öte yandan TFF Hukuk Müşavirliği, ligde Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK arasında oynanan müsabakada ev sahibi ekipten antrenörler Mazlum Kılıç ve Erhan Ölker'i saldırı nedeniyle tedbirli, futbolcu Veysel Sapan'ı da aynı nedenden tedbirli olarak sevk etti.

Amed Sportif Faaliyetler'den idareci Yunus Çelik, kulüp görevlileri Mehmet Delil, Ahmet Budakçı ve Halil Reşitoğlu da talimatlara aykırı hareketten tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildi.

Konuk ekipte ise antrenör Ayhan Söğütlü sportmenliğe aykırı hareket ile talimatlara aykırı hareketten tedbirli, futbolcu Ömer Arda Kara da talimatlara aykırı hareketten tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
