Selçuk İnan: 'Ozan Tufan'ı takımda görmek isterim'

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'de güçlü bir kadro kurma sürecinin devam ettiğini, gelecek ve gidecek oyuncuların bulunduğunu söyledi.Hazır bir takım oluşturmanın zaman aldığını ancak bundan sonra daha da güçleneceklerini dile getiren İnan, zor bir ligde mücadele ettiklerini fakat ilk iki maçtadiyebildiklerini kaydetti.İnan, mücadeleci geçen üst düzey iki maçtan sonra puan alamamalarının kendisini üzdüğünü, taraftarın desteğinin kendilerini daha çok motive ettiğini vurgulayarak,diye konuştu.Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Selçuk İnan, şöyle devam etti:İnan, maçın öneminin farkında olduklarını dile getirerek, oyuncularını fiziksel ve mental olarak bu karşılaşmaya hazırladığını kaydetti.Kocaelispor'un harcama limitleriyle ilgili yaşadığı sıkıntılara da değinen İnan, Türkiye Futbol Federasyonunun yüzde 10'luk iyileştirme yapması halinde transferde ellerinin rahatlayabileceğini sözlerine ekledi.Hollandalı savunma oyuncusu Anfernee Dijksteel de takımın Samsunspor maçında iyi oynadığını ama mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.Dijksteel, çalışmaya devam ettiklerini ve Fenerbahçe maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.Anfernee Dijksteel, bir gazetecinin, asıl mevkisinin sağ bek olduğunu belirterek stoperde oynamasının kendisini nasıl etkilediğini sorusuna,cevabını verdi.Kocaeli'de bulunmaktan ve taraftarın desteğinden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Dijksteel,ifadelerini kullandı.Beşiktaş'tan kiralık olarak gelen Can Keleş ise takıma adaptasyon sürecinin hızlı geçtiğini belirterek, formayı giymeye ve katkı sunmaya hazır olduğunu söyledi.Kocaelispor'a transfer sürecini değerlendiren Can,diye konuştu.Can, deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak iseifadelerini kullandı.Açıklamaların ardından top sürme, istasyon, kontrol ve pas çalışması yapan Kocaeli temsilcisinde, Ahmet Oğuz takımdan ayrı koşu yaptı.