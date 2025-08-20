Arda Güler, Xabi Alonso'dan alkışı aldı!

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid, evinde Osasuna'yı Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.





Karşılaşmaya ilk on birde başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 90. Dakikada oyundan alındı.





Maçın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Arda Güler'in performansıyla ilgili memnuniyetini dile getidi.





Alonso açıklamasında, "Takıma katıldığından beri Arda olağanüstü bir gelişim gösterdi. İlk yarıda çok iyi bir performans sergiledi ve birçok kez topu kazandı. Sadece yeteneği değil, oyunu okuma biçimi de dikkat çekici." İfadelerini kullandı.



