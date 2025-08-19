Lloyd Kelly Beşiktaş'a sıcak bakmadı

Transfer çalışmaları son sürat devam eden Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor.
Tuttosport'un haberine göre Beşiktaş, Juventus oyuncusu Lloyd Kelly'e ilgisi olduğunu belirtti, ancak 27 yaşındaki stoper bu teklifi reddetti.
Edinilen bilgilere göre Kelly ile son zamanlardaki artan form grafiği nedeniyle Beşiktaş'ın yanı sıra İngiltere ekibi Sunderland'de ilgileniyordu.
Ancak savunma oyuncusu, asıl hedefinin Juventus'ta düzenli oynamak ve forma rekabetine girmek olduğunu belirtti ve gelen teklifleri reddetti.
PERFORMANSI
Son olarak Newcastle United'a kiralanan oyuncu, toplamda 33 maça çıktı ve 1 asist sevinci yaşadı
Tuttosport'un haberine göre Beşiktaş, Juventus oyuncusu Lloyd Kelly'e ilgisi olduğunu belirtti, ancak 27 yaşındaki stoper bu teklifi reddetti.
Edinilen bilgilere göre Kelly ile son zamanlardaki artan form grafiği nedeniyle Beşiktaş'ın yanı sıra İngiltere ekibi Sunderland'de ilgileniyordu.
Ancak savunma oyuncusu, asıl hedefinin Juventus'ta düzenli oynamak ve forma rekabetine girmek olduğunu belirtti ve gelen teklifleri reddetti.
PERFORMANSI
Son olarak Newcastle United'a kiralanan oyuncu, toplamda 33 maça çıktı ve 1 asist sevinci yaşadı