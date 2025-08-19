19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Lloyd Kelly Beşiktaş'a sıcak bakmadı

Beşiktaş'ın ilgilendiği Lloyd Kelly, Beşiktaş'a sıcak bakmadı ve teklifi reddetti.

calendar 19 Ağustos 2025 16:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lloyd Kelly Beşiktaş'a sıcak bakmadı
Transfer çalışmaları son sürat devam eden Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor.

Tuttosport'un haberine göre Beşiktaş, Juventus oyuncusu Lloyd Kelly'e ilgisi olduğunu belirtti, ancak 27 yaşındaki stoper bu teklifi reddetti.

Edinilen bilgilere göre Kelly ile son zamanlardaki artan form grafiği nedeniyle Beşiktaş'ın yanı sıra İngiltere ekibi Sunderland'de ilgileniyordu.

Ancak savunma oyuncusu, asıl hedefinin Juventus'ta düzenli oynamak ve forma rekabetine girmek olduğunu belirtti ve gelen teklifleri reddetti.

PERFORMANSI

Son olarak Newcastle United'a kiralanan oyuncu, toplamda 33 maça çıktı ve 1 asist sevinci yaşadı

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
