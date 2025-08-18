18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Liverpool, Konstantinos Tsimikas'ı kiralamaya hazır

Liverpool, 29 yaşındaki sol bek oyuncusu Konstantinos Tsimikas'ı kiralık olarak göndermeye hazırlanıyor.

18 Ağustos 2025 19:55
Haber: Sporx.com dış haberler
Liverpool'da yapılan transferlerin ardından ayrılıklarda gündeme geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Liverpool, Yunan sol bek Konstantinos Tsimikas'ı kiralık olarak göndermeyi planlıyor. 

Teknik direktör Arne Slot'un sol bekte Andrew Robertson ve Milos Kerkez'i öncelikli isimler olarak düşündüğü belirtiliyor. Bu nedenle Tsimikas'ın forma şansı bulması zor görünüyor.

PERFORMANSI

29 yaşındaki oyuncu, geride kalan 2024/25 sezonunda Premier League'de 29 maçta görev aldı ve 2 asist yaptı. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
