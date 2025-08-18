Liverpool, Konstantinos Tsimikas'ı kiralamaya hazır

Liverpool'da yapılan transferlerin ardından ayrılıklarda gündeme geldi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Liverpool, Yunan sol bek Konstantinos Tsimikas'ı kiralık olarak göndermeyi planlıyor.



Teknik direktör Arne Slot'un sol bekte Andrew Robertson ve Milos Kerkez'i öncelikli isimler olarak düşündüğü belirtiliyor. Bu nedenle Tsimikas'ın forma şansı bulması zor görünüyor.



PERFORMANSI



29 yaşındaki oyuncu, geride kalan 2024/25 sezonunda Premier League'de 29 maçta görev aldı ve 2 asist yaptı.



