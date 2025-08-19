19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Wolverhampton, Jackson Tchatchoua'yı kadrosuna kattı

Wolverhampton, 23 yaşındaki Jackson Tchatchoua'yı 12.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

calendar 19 Ağustos 2025 15:31
Haber: AA, Fotoğraf: wolves.co.uk
Wolverhampton, Jackson Tchatchoua'yı kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, İtalya'nın Hellas Verona takımından Jackson Tchatchoua'yı transfer etti.

Wolverhampton Kulübü, 23 yaşındaki Kamerunlu futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 12,5 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.


Kariyerine Belçika'nın Charleroi takımında başlayan genç sağ bek, 2023'te Hellas Verona'ya imza attı.

Hellas Verona'da geçen sezon 37 maça çıkan Kamerunlu futbolcu, 2 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton, Tchatchoua'nın yanı sıra Jorgen Strand Larsen, Fer Lopez, Jhon Arias ve David Moller Wolfe'yi kadrosuna katarak 90 milyon avroya yakın bonservis harcaması yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
