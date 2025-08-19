Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Portekiz ekibi Benfica'da teknik direktör Bruno Lage, amaçlarının avantajlı bir skor elde etmek olduğunu söyledi.



Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Portekizli teknik adam, takımının sezona iyi bir giriş yaptığını ve bunu sürdürmek istediklerini dile getirdi.



"OYUNCULARIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

İleriye bakmak istediklerini ve oyuncuların, şu ana kadarki performansının hakkını vermek istediğini dile getiren Lage,ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları olan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili sorular üzerine Lage,dedi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Setubal şehrinin en iyi teknik direktörü olduğunun da altını çizen Lage, şöyle konuştu:Jose Mourinho'yla eski arkadaş olduklarını söyleyen Bruno Lage,diye konuştu.Teknik adam olarak Portekiz futboluna katkı verdiklerini belirten Lage, sözlerini şöyle sürdürdü:Portekiz'de düzenlenen Eusebio Kupası'nda iki takımın karşı karşıya geldiğinin hatırlatılması üzerine Lage, şöyle konuştu:Türk takımlarının transfer dönemindeki hamleleriyle ilgili görüşlerini aktaran Lage, "açıklamasında bulundu.Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla ilgili soruya yanıt veren Lage,ifadelerini kullandı.Çok fazla iyi oyuncuya sahip olduklarını da vurgulayan Lage, şunları kaydetti:Fenerbahçe taraftarının yarın takımları için iyi bir atmosfer oluşturacağını da dile getiren Lage, kendilerinin bu tarz atmosferlere alışkın olduğunu da sözlerine ekledi.Teknik direktör Bruno Lage ile birlikte basın toplantısında soruları yanıtlayan genç savunma oyuncusu Antonio Silva, zor bir maça çıkacaklarını belirtti.Kaliteli bir takımla deplasmanda karşılaşacaklarının altını çizen Silva,fadelerini kullandı.Silva, savunmada dinamik duruşlarını da sahaya yansıtmak zorunda olduklarını söyledi.Fenerbahçe'deki görevinden ayrılıp Benfica'ya giden sarı-lacivertli kulübün eski sportif direktörü Mario Branco'nun kulüple ilgili kendileriyle konuştuğunu da dile getiren 21 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yla ilgili isedeğerlendirmesinde bulundu.