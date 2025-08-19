Beşiktaş'tan scout transferi

Beşiktaş, Avrupa devlerinin de ilgilendiği Abubacarr Sedi Kinteh'i scoutları aracılığıyla gözlemledi
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geleceğe yönelik bir transferi tamamlamak istiyor.
Siyah-beyazlıların gündemindeki isim Abubacarr Sedi Kinteh.
18 yaşındaki oyuncu Tromso'da top koşturuyor ve geçtiğimiz günlerde Avrupa ve Türkiye'den önemli kulüpler 18 yaşındaki oyuncuyu scoutları aracılığıyla analiz etti.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ
GAmbiyalı oyuncuyu Beşiktaş'ın yanı Tottenham, Benfica, Cremonese gibi önemli takımlar da takip etti.
Genç oyuncunun transferi için bu kulüpler arasında kıyasıya bir yarışın dönmesi bekleniyor.
