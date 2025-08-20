19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
1-3
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
1-2
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
1-3
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
1-0
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
0-1
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
0-1
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
2-0
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
0-1
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
1-0
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
1-2
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
2-0
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
1-2
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
0-1
19 Ağustos
Lyn-Egersund
1-1

Yves Bissouma'dan sürpriz hamle!

Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene'yi 5 yıllığına kadrosuna katmasından sonra Yves Bissouma'dan sürpriz bir hamle geldi. Malili oyuncu, sarı-lacivertli takıma transfer olan Nene'yi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

calendar 20 Ağustos 2025 08:46 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2025 08:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago

Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak RB Salzburg'dan Dorgeles Nene'yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertlilerin transferi resmi olarak açıklamasından sonra gündemdeki bir diğer isim olan Yves Bissouma'dan sürpriz bir hamle geldi.

Tottenham'ın Malili futbolcusu Bissouma, milli takımdan mesai arkadaşı Nene'nin Fenerbahçe'ye transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu yaptığı paylaşımda, "Bol şans evlat, senin için en iyisini diliyorum." sözlerine yer verdi.

İşte o paylaşım:



Malili yıldızın gece yarısı yaptığı bu paylaşım Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.


 

