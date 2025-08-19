Haber Tarihi: 19 Ağustos 2025 10:43 - Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 10:43

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 19 Ağustos 2025

Bugün (19 Ağustos) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 19 Ağustos maç takvimi

19 Ağustos Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 19 Ağustos Salı günün maçları listesi...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

19 Ağustos Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 19 Ağustos maç takvimi

19 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI

Bugünün maç takvimine göre oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:

Azerbaycan Premier Ligi

19:00 Zira - Araz | CBC Sport

İspanya La Liga

22:00 Real Madrid - Osasuna | S Sport, S Sport Plus

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

22:00 Glasgow Rangers - Club Brugge | TRT 1
