Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 19 Ağustos 2025

19 Ağustos Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 19 Ağustos Salı günün maçları listesi...

19 Ağustos Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 19 Ağustos maç takvimi

Bugünün maç takvimine göre oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:

19:00 Zira - Araz | CBC Sport

22:00 Real Madrid - Osasuna | S Sport, S Sport Plus

22:00 Glasgow Rangers - Club Brugge | TRT 1