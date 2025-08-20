19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
1-3
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
1-2
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
1-3
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
1-0
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
0-1
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
0-1
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
2-0
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
0-1
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
1-0
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
1-2
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
2-0
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
1-2
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
0-1
19 Ağustos
Lyn-Egersund
1-1

Beşiktaş'tan yerli operasyonu

Taylan Bulut'u kadrosuna katan Beşiktaş, yerli oyuncu sayısını arttırmak istiyor.

calendar 20 Ağustos 2025 08:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Takımı revizyona sokan ve yeni isimlerle takviye eden Beşiktaş, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için harıl harıl çalışıyor.

HOLLANDA'DAN YERLİ KANAT

Son olarak Taylan Bulut'u alan siyah-beyazlılar, 3 oyuncu için masada. Beşiktaş, kanat bölgesine alternatif için Hollanda'da NEC Nijmegen'de forması giyen 21 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı futbolcu Başar Önal listeye alınırken temaslar sürüyor.


SEMİH'İN YERİNE GOLCÜ

Semih'in Cagliari'ye kiralanması sonrası takviye isteyen Beşiktaş, Porto'da forma giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü kadrosuna katmaya çalışıyor. Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki futbolcu için kulübünün istediği 8-9 milyon Euro civarı bonservisi aşağı çekmeye uğraşıyor.

RIDVAN İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Rıdvan Yılmaz için Rangers ile pazarlıklar sürdürüyor. 1 yıl kontratı kalan 24 yaşındaki sol bek için İskoç ekibi 3.5 milyon Euro talep ederken Beşiktaş fiyatın düşmesini istiyor. Rıdvan, eski takımı ile prensipte anlaşırken iki ekibin el sıkışmasını bekliyor.

 
