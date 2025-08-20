Beşiktaş'ın hedefi kadro dışı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kanat transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Marsilya'da forma giyen Jonathan Rowe, Adrien Rabiot ile yaşadığı tartışma sonrasında kadro dışı kaldı.
NE YAŞANDI
Ligue 1'in ilk haftasında Marsilya, 10 kişi kalan Rennes'e 1-0 mağlup oldu.
Bu karşılaşmanın sonrasında Fransız basınında çıkan haberlere göre Rabiot ve Rowe arasında fiziksel bir tartışma ortaya çıktı.
Bu yaşanan olaylar sonrasında ise Marsilya, iki oyuncusunu da kadro dışı bıraktı.
İKİ İSİM DE TRANSFER LİSTESİNDE
Fransız kulübü, resmi açıklamasında uygunsuz davranışlar nedeni ile iki oyuncunun da transfer listesine eklendiğini bildirdi
BEŞİKTAŞ ROWE'UN PEŞİNDE
Kanat transferini tamamlamak isteyen Beşiktaş'ta 22 yaşındaki oyuncu liste başı isimlerden.
Fabrizio Romano'nun haberine göre oyuncu ile siyah-beyazlıların yanı sıra Roma ve birçok Premier Lig takımı da ilgileniyor.
