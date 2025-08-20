19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
1-3
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
1-2
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
1-3
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
1-0
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
0-1
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
0-1
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
2-0
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
0-1
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
1-0
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
1-2
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
2-0
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
1-2
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
0-1
19 Ağustos
Lyn-Egersund
1-1

Beşiktaş'ın hedefi kadro dışı

Beşiktaş'ın ilgilendiği Jonathan Rowe, Marsilya'da kadro dışı bırakıldı ve transfer listesine eklendi.

20 Ağustos 2025 08:42
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ın hedefi kadro dışı
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kanat transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Marsilya'da forma giyen Jonathan Rowe, Adrien Rabiot ile yaşadığı tartışma sonrasında kadro dışı kaldı.

NE YAŞANDI


Ligue 1'in ilk haftasında Marsilya, 10 kişi kalan Rennes'e 1-0 mağlup oldu.

Bu karşılaşmanın sonrasında Fransız basınında çıkan haberlere göre Rabiot ve Rowe arasında fiziksel bir tartışma ortaya çıktı.

Bu yaşanan olaylar sonrasında ise Marsilya, iki oyuncusunu da kadro dışı bıraktı.

İKİ İSİM DE TRANSFER LİSTESİNDE

Fransız kulübü, resmi açıklamasında uygunsuz davranışlar nedeni ile iki oyuncunun da transfer listesine eklendiğini bildirdi

BEŞİKTAŞ ROWE'UN PEŞİNDE

Kanat transferini tamamlamak isteyen Beşiktaş'ta 22 yaşındaki oyuncu liste başı isimlerden.

Fabrizio Romano'nun haberine göre oyuncu ile siyah-beyazlıların yanı sıra Roma ve birçok Premier Lig takımı da ilgileniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
