Şampiyonlar Ligi play-off turunda gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu mücadelesi başladı.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında 3 maç oynandı.



Gecenin öne çıkan mücadelesinde Club Brugge, deplasmanda karşılaştığı Rangers'ı ilk 20 dakikada Romeo Vermant, Jorne Spileers ve Brandon Mechele'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. İskoç ekibinin tek golünü Danilo kaydetti.



Alınan sonuçlar şöyle:



Ferencvaros (Macaristan)-Karabağ (Azerbaycan): 1-3



Kızılyıldız (Sırbistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-2



Rangers (İskoçya)-Club Brugge (Belçika): 1-3



Bu arada karşılaşmaların rövanşları, 26-27 Ağustos'ta oynanacak.



