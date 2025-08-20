19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
1-3
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
1-2
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
1-3
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
1-0
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
0-1
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
0-1
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
2-0
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
0-1
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
1-0
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
1-2
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
2-0
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
1-2
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
0-1
19 Ağustos
Lyn-Egersund
1-1

Şampiyonlar Ligi play-off turunda gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu başladı; Club Brugge deplasmanda Rangers'ı 3-1 mağlup ederken, Karabağ ve Pafos da avantajı kaptı.

calendar 20 Ağustos 2025 00:34
Haber: AA, Fotoğraf: rangers.co.uk
Şampiyonlar Ligi play-off turunda gecenin sonuçları
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu mücadelesi başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında 3 maç oynandı.

Gecenin öne çıkan mücadelesinde Club Brugge, deplasmanda karşılaştığı Rangers'ı ilk 20 dakikada Romeo Vermant, Jorne Spileers ve Brandon Mechele'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. İskoç ekibinin tek golünü Danilo kaydetti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Ferencvaros (Macaristan)-Karabağ (Azerbaycan): 1-3

Kızılyıldız (Sırbistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-2

Rangers (İskoçya)-Club Brugge (Belçika): 1-3

Bu arada karşılaşmaların rövanşları, 26-27 Ağustos'ta oynanacak.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
