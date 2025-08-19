19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Boluspor, Lucas Lima'yı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Başakşehir formasını terleten Lucas Lima'yı kadrosuna kattı.

calendar 19 Ağustos 2025 15:27 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 15:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Boluspor, Lucas Lima'yı transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Brezilyalı defans oyuncusu Lucas Lima ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak, yönetim kurulu üyeleri ve 33 yaşındaki Lucas Lima katıldı.

Bayrak, dünyaca ünlü bir futbolcuyu kulübe kazandırdıklarını belirterek, iki oyuncu daha transfer etmeyi düşündüklerini dile getirdi.


KARİYERİ

Sol bekte görev yapan Lucas Lima, kariyerine Brezilya'da Criciuma altyapısında başladı.

Ardından sırasıyla Internacional, Botafogo, Goias ve ABC gibi Brezilya'nın önemli kulüplerinde forma giyen Lima, Internacional ile 2012 Campeonato Gaucho, Botafogo ile 2013 Campeonato Carioca şampiyonlukları yaşadı.

Avrupa'ya 2015 yılında transfer olan Lima, önce Portekiz'in Arouca kulübünde, ardından Fransa'nın Nantes ekibinde oynadı.

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli'ye 2019'da transfer olan başarılı sol bek, 2021 yılında Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir'e imza attı.

Lima, Başakşehir formasıyla 110 maça çıktı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.