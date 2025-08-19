Boluspor, Lucas Lima'yı transfer etti

KARİYERİ

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Brezilyalı defans oyuncusu Lucas Lima ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak, yönetim kurulu üyeleri ve 33 yaşındaki Lucas Lima katıldı.Bayrak, dünyaca ünlü bir futbolcuyu kulübe kazandırdıklarını belirterek, iki oyuncu daha transfer etmeyi düşündüklerini dile getirdi.Sol bekte görev yapan Lucas Lima, kariyerine Brezilya'da Criciuma altyapısında başladı.Ardından sırasıyla Internacional, Botafogo, Goias ve ABC gibi Brezilya'nın önemli kulüplerinde forma giyen Lima, Internacional ile 2012 Campeonato Gaucho, Botafogo ile 2013 Campeonato Carioca şampiyonlukları yaşadı.Avrupa'ya 2015 yılında transfer olan Lima, önce Portekiz'in Arouca kulübünde, ardından Fransa'nın Nantes ekibinde oynadı.Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli'ye 2019'da transfer olan başarılı sol bek, 2021 yılında Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir'e imza attı.Lima, Başakşehir formasıyla 110 maça çıktı.