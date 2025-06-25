Haber Tarihi: 25 Haziran 2025 14:37 - Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2025 14:37

2025 Ehliyet yenileme ne zaman bitiyor, cezası ne kadar?

Trafikte milyonlarca sürücü eski ehliyet kullanmaya devam ediyor. Sürücü belgesini yenilemek isteyenler için İçişleri Bakanlığı son tarihi duyurmuştu. Ehliyet yenileme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından devam ediyor. Eski tip ehliyetler, 2016 yılından itibaren yenilenmeye başlanmıştı. Eski sürücü belgeleri, yalnızca 15 lira ödenerek yenilenebiliyor. Vatandaşların talep etmesi durumunda ehliyetler, artık yeni kimlik kartlarına tanımlanabiliyor. Peki Ehliyet yenileme ne zaman bitiyor, cezası var mı? İşte, ehliyet yenilemek isteyenler için son tarih…

2025 Ehliyet yenileme ne zaman bitiyor, cezası ne kadar?
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Sürücü belgesi yenileme işlemleri için randevu oluşturulması gerekiyor. Sürücüler, Alo 199 üzerinden veya nvi.gov.tr üzerinden randevu oluşturarak ehliyet yenileme başvurusunda bulunuyor. Ehliyet yenileme işlemi için eski tip sürücü belgesinin ibraz etmeleri, başvuru ücretini ödemeleri ve sağlık kuruluşlarından alınan sürücü sağlık raporuyla birlikte biyometrik fotoğraf isteniyor. Başvuruların ardından yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla sahiplerine iletiliyor. Belirlenen tarihe kadar eski sürücü belgelerini yenilemeyenler, sürücü belgesi yenilemek için binlerce lira ödeme yapacak. Peki Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? İşte, yapılan açıklamanın detayları…

EHLİYET YENİLEME İÇİN 31 TEMMUZ SON TARİH

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin 31 Temmuz'a kadar zamanı bulunuyor. Milyonlarca kişinin eski ehliyet ile trafiğe çıktığı bilinirken son günlerde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde randevu yoğunluğu oluşması bekleniyor. Sürücülere, 31 Temmuz öncesinde ehliyet yenileme işlemlerini tamamlaması tavsiye ediliyor.

ESKİ EHLİYET KULLANMANIN CEZASI OLACAK MI?

31 Temmuz tarihinden itibaren eski ehliyet kullanlara ilişkin bir ceza uygulanıp uygulanmayacağı henüz kesin olarak bilinmiyor. Eski sürücü belgesi yenileme işlemleri 31 Temmuz'a kadar 15 lira olacak. 1 Ağustos itibariyle ise B sınıfı sürücü belgesini yenilemek isteyenler için bu ücret 7 bin 438 liraya yükselecek.

RANDEVUSUZ İŞLEM YAPILMAYACAK

Sürücü belgesi yenileme işlemleri, Nüfus müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar yaşadıkları ilde herhangi bir ilçenin Nüfus Müdürlüğü aracılığıyla randevu oluşturarak ehliyet yenileme başvurusu yapabilirler.

Yenileme yapmak isteyenler 15 liralık başvuru ücreti, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont ile birlikte ehliyet yenileme başvurusu yapabilir.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra yeni ehliyetler yaklaşık 2 hafta içerisinde PTT aracılığıyla adreslere teslim ediliyor. Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

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