19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
1-3
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
1-2
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
1-3
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
1-0
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
0-1
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
0-1
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
2-0
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
0-1
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
1-0
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
1-2
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
2-0
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
1-2
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
0-1
19 Ağustos
Lyn-Egersund
1-1

Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Sofyan Amrabat

Fenerbahçe'nin, Edson Alvarez transferini tamamladıktan sonra Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile yollarını ayırabileceği belirtildi.

calendar 20 Ağustos 2025 08:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Sofyan Amrabat
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer döneminin sonlarına doğru vites yükselten Fenerbahçe, Dorgeles Nene'yi kadrosuna kattıktan sonra gözünü orta saha transferine çevirdi.

Sarı-lacivertliler, Meksikalı orta saha Edson Alvarez için West Ham United ile 3 milyon Euro kiralama bedeli üzerinde anlaşma sağladı. 

EDSON BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin 4.5 milyon Euro yıllık maaş önerdiği 27 yaşındaki oyuncuya, Borussia Dortmund, Inter ve Porto da talip oldu. Alvarez, son kararını verecek.

ALVAREZ SONRASI AYRILIK


Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir.

Sarı-lacivertliler, Edson Alvarez'i kadrosuna katması durumunda Faslı orta saha Sofyan Amrabat ile yollarını ayırabileceği belirtildi.

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı oyuncunun 17 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 39 maça çıkan Amrabat, 2 gol 4 asistlik katkı sağladı. 

 
 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.