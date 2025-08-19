Haber Tarihi: 19 Ağustos 2025 14:40 - Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 14:40

19 Ağustos BİM Kataloğu 2025 | BİM Aktüel İndirimli Ürünler

19 Ağustos BİM Kataloğu 2025 yayınlandı. Haftanın en çok beklenen BİM aktüel ürünler listesi, indirim fırsatlarını takip eden tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM market, her hafta olduğu gibi bu hafta da hem mutfak ürünlerinden gıdaya hem de elektronik eşyalardan temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede kampanyalar sunuyor. BİM Online üzerinden de erişilebilen bu fırsatlar, "BİM'de bu hafta indirimli ürünler neler?" sorusunu gündeme taşıyor.

Tüketiciler, 19 Ağustos BİM Kataloğu 2025 ile sunulan BİM aktüel ürünler listesini hem mağazalarda hem de BİM market raflarında görebilecek. Ayrıca BİM Online alışveriş sistemi sayesinde indirimli ürünler kapıya kadar ulaştırılıyor. "BİM'de bu hafta indirimli ürünler" aramaları, haftanın kampanyalarını kaçırmak istemeyen alışveriş tutkunları için büyük önem taşıyor. Bu haftaki katalogda öne çıkan ürünler, fiyat-performans dengesi ile dikkat çekiyor.
19 AĞUSTOS BİM KATALOĞU 2025 | İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ


Kent Köri 75 gr 17,50 TL
Sek Ayran 200 ml 6,75 TL
Muhler Salata Sosu 49,50 TL
Torku Ayran 1 Litre 32,50 TL
Aytaç Piliç Sucuk 450 gr 79 TL
Cem Siyah Zeytin 1 Kg 175 TL
Sinangil Tartolet 220 gr 125 TL
Sinangil Profiterol 245 gr 125 TL
Tada Mısır Konservesi 400 gr 15 TL
Tukaş Sos Çeşitleri 335 gr 37,50 TL
Destan Kırmızı Pul Biber 250 gr 65 TL
Ermiş Attar Baharat Çeşitleri 200 gr 45 TL
Kemal Kükrer Sirke Çeşitleri 500 ml 69 TL
Anka Yarım Yağlı Tost Peyniri 2 Kg 349 TL
Yayla Salata Toping Çeşitleri 150 gr 24,50 TL
Arpacı Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 119 TL
Maret Lezzetince Hindi Füme 110 gr 39,50 TL
Chef Seasons Et ve Tavuk Sosu Çeşitleri 49 TL
Duranlar Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 99,50 TL
Akpınar Tam Yağlı Klasik Peynir 525 gr 169,50 TL
Balparmak Çıt Kapak Yayla Çiçek Balı 600 gr 299 TL
Metin Ekstra Geleneksel Vişne Reçeli 1000 gr 99 TL

Kadın V Yaka Atlet 179 TL
Erkek V Yaka Atlet 195 TL
Golden Rose Lip Balm 99 TL
Golden Rose Maskara 109 TL
Golden Rose Lip Tinted 99 TL
Lionesse Banyo Süngeri 49 TL
Golden Rose Göz Kalemi 55 TL
Naturalove Saç Tebeşiri 199 TL
Kadın Bisiklet Yaka Atlet 179 TL
Hops Islak Havlu Playtıme 27,50 TL
Pafilya Yüzey Temizlik Havlusu 59 TL
Forever Masaj Başlıklı Saç Tarağı 59 TL
Modernity Patik Çorap Erkek 5'li 62 TL
Modernity Patik Çorap Çocuk 5'li 59 TL
Remove Tüy Dökücü Krem Kadın 89 TL
Remove Tüy Dökücü Krem Erkek 65 TL
Remove Tüy Sarartıcı Krem Kadın 75 TL
Highgenic Yüzey Temizleyici 2500 ml 69 TL
Mr.Green Mikrofiber Temizlik Bezi Seti 139 TL
Golden Rose Makyaj Sabitleme Spreyi 129 TL
Naturalove Makyaj Fırçası ve Ayna Seti 169 TL
Sleepy Sensitive Emici Külot Hasta Bezi 149 TL
Selsil Pak Köpük Temizleyici Sprey 500 ml 55 TL
Cif Lavabo Fayans Temizleyici Ovma Kremi 129 TL


Bu ürünler ve daha fazlası, 19 Ağustos BİM Kataloğu 2025 kapsamında hem BİM aktüel ürünler raflarında hem de BİM Online platformunda yer alıyor.

