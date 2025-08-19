Haber Tarihi: 19 Ağustos 2025 14:40 -
19 Ağustos BİM Kataloğu 2025 | BİM Aktüel İndirimli Ürünler
19 Ağustos BİM Kataloğu 2025 yayınlandı. Haftanın en çok beklenen BİM aktüel ürünler listesi, indirim fırsatlarını takip eden tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM market, her hafta olduğu gibi bu hafta da hem mutfak ürünlerinden gıdaya hem de elektronik eşyalardan temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede kampanyalar sunuyor. BİM Online üzerinden de erişilebilen bu fırsatlar, "BİM'de bu hafta indirimli ürünler neler?" sorusunu gündeme taşıyor.
Tüketiciler, 19 Ağustos BİM Kataloğu 2025 ile sunulan BİM aktüel ürünler listesini hem mağazalarda hem de BİM market raflarında görebilecek. Ayrıca BİM Online alışveriş sistemi sayesinde indirimli ürünler kapıya kadar ulaştırılıyor. "BİM'de bu hafta indirimli ürünler" aramaları, haftanın kampanyalarını kaçırmak istemeyen alışveriş tutkunları için büyük önem taşıyor. Bu haftaki katalogda öne çıkan ürünler, fiyat-performans dengesi ile dikkat çekiyor.
19 AĞUSTOS BİM KATALOĞU 2025 | İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ Kent Köri 75 gr 17,50 TLSek Ayran 200 ml 6,75 TLMuhler Salata Sosu 49,50 TLTorku Ayran 1 Litre 32,50 TLAytaç Piliç Sucuk 450 gr 79 TLCem Siyah Zeytin 1 Kg 175 TLSinangil Tartolet 220 gr 125 TLSinangil Profiterol 245 gr 125 TLTada Mısır Konservesi 400 gr 15 TLTukaş Sos Çeşitleri 335 gr 37,50 TLDestan Kırmızı Pul Biber 250 gr 65 TLErmiş Attar Baharat Çeşitleri 200 gr 45 TLKemal Kükrer Sirke Çeşitleri 500 ml 69 TLAnka Yarım Yağlı Tost Peyniri 2 Kg 349 TLYayla Salata Toping Çeşitleri 150 gr 24,50 TLArpacı Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 119 TLMaret Lezzetince Hindi Füme 110 gr 39,50 TLChef Seasons Et ve Tavuk Sosu Çeşitleri 49 TLDuranlar Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 99,50 TLAkpınar Tam Yağlı Klasik Peynir 525 gr 169,50 TLBalparmak Çıt Kapak Yayla Çiçek Balı 600 gr 299 TLMetin Ekstra Geleneksel Vişne Reçeli 1000 gr 99 TL
Kadın V Yaka Atlet 179 TLErkek V Yaka Atlet 195 TLGolden Rose Lip Balm 99 TLGolden Rose Maskara 109 TLGolden Rose Lip Tinted 99 TLLionesse Banyo Süngeri 49 TLGolden Rose Göz Kalemi 55 TLNaturalove Saç Tebeşiri 199 TLKadın Bisiklet Yaka Atlet 179 TLHops Islak Havlu Playtıme 27,50 TLPafilya Yüzey Temizlik Havlusu 59 TLForever Masaj Başlıklı Saç Tarağı 59 TLModernity Patik Çorap Erkek 5'li 62 TLModernity Patik Çorap Çocuk 5'li 59 TLRemove Tüy Dökücü Krem Kadın 89 TLRemove Tüy Dökücü Krem Erkek 65 TLRemove Tüy Sarartıcı Krem Kadın 75 TLHighgenic Yüzey Temizleyici 2500 ml 69 TLMr.Green Mikrofiber Temizlik Bezi Seti 139 TLGolden Rose Makyaj Sabitleme Spreyi 129 TLNaturalove Makyaj Fırçası ve Ayna Seti 169 TLSleepy Sensitive Emici Külot Hasta Bezi 149 TLSelsil Pak Köpük Temizleyici Sprey 500 ml 55 TLCif Lavabo Fayans Temizleyici Ovma Kremi 129 TL
Bu ürünler ve daha fazlası, 19 Ağustos BİM Kataloğu 2025 kapsamında hem BİM aktüel ürünler raflarında hem de BİM Online platformunda yer alıyor.
