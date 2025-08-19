19 Ağustos BİM Kataloğu 2025 | BİM Aktüel İndirimli Ürünler

Kent Köri 75 gr 17,50 TL

Sek Ayran 200 ml 6,75 TL

Muhler Salata Sosu 49,50 TL

Torku Ayran 1 Litre 32,50 TL

Aytaç Piliç Sucuk 450 gr 79 TL

Cem Siyah Zeytin 1 Kg 175 TL

Sinangil Tartolet 220 gr 125 TL

Sinangil Profiterol 245 gr 125 TL

Tada Mısır Konservesi 400 gr 15 TL

Tukaş Sos Çeşitleri 335 gr 37,50 TL

Destan Kırmızı Pul Biber 250 gr 65 TL

Ermiş Attar Baharat Çeşitleri 200 gr 45 TL

Kemal Kükrer Sirke Çeşitleri 500 ml 69 TL

Anka Yarım Yağlı Tost Peyniri 2 Kg 349 TL

Yayla Salata Toping Çeşitleri 150 gr 24,50 TL

Arpacı Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 119 TL

Maret Lezzetince Hindi Füme 110 gr 39,50 TL

Chef Seasons Et ve Tavuk Sosu Çeşitleri 49 TL

Duranlar Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 99,50 TL

Akpınar Tam Yağlı Klasik Peynir 525 gr 169,50 TL

Balparmak Çıt Kapak Yayla Çiçek Balı 600 gr 299 TL

Metin Ekstra Geleneksel Vişne Reçeli 1000 gr 99 TL



Kadın V Yaka Atlet 179 TL

Erkek V Yaka Atlet 195 TL

Golden Rose Lip Balm 99 TL

Golden Rose Maskara 109 TL

Golden Rose Lip Tinted 99 TL

Lionesse Banyo Süngeri 49 TL

Golden Rose Göz Kalemi 55 TL

Naturalove Saç Tebeşiri 199 TL

Kadın Bisiklet Yaka Atlet 179 TL

Hops Islak Havlu Playtıme 27,50 TL

Pafilya Yüzey Temizlik Havlusu 59 TL

Forever Masaj Başlıklı Saç Tarağı 59 TL

Modernity Patik Çorap Erkek 5'li 62 TL

Modernity Patik Çorap Çocuk 5'li 59 TL

Remove Tüy Dökücü Krem Kadın 89 TL

Remove Tüy Dökücü Krem Erkek 65 TL

Remove Tüy Sarartıcı Krem Kadın 75 TL

Highgenic Yüzey Temizleyici 2500 ml 69 TL

Mr.Green Mikrofiber Temizlik Bezi Seti 139 TL

Golden Rose Makyaj Sabitleme Spreyi 129 TL

Naturalove Makyaj Fırçası ve Ayna Seti 169 TL

Sleepy Sensitive Emici Külot Hasta Bezi 149 TL

Selsil Pak Köpük Temizleyici Sprey 500 ml 55 TL

Cif Lavabo Fayans Temizleyici Ovma Kremi 129 TL

Tüketiciler, 19 Ağustos BİM Kataloğu 2025 ile sunulan BİM aktüel ürünler listesini hem mağazalarda hem de BİM market raflarında görebilecek. Ayrıca BİM Online alışveriş sistemi sayesinde indirimli ürünler kapıya kadar ulaştırılıyor. "BİM'de bu hafta indirimli ürünler" aramaları, haftanın kampanyalarını kaçırmak istemeyen alışveriş tutkunları için büyük önem taşıyor. Bu haftaki katalogda öne çıkan ürünler, fiyat-performans dengesi ile dikkat çekiyor.Bu ürünler ve daha fazlası, 19 Ağustos BİM Kataloğu 2025 kapsamında hem BİM aktüel ürünler raflarında hem de BİM Online platformunda yer alıyor.