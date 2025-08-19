Edirne'nin profesyonel futbol liglerindeki tek temsilcisi Edirnespor, maddi olanaksızlıklar nedeniyle 2025-2026 sezonu öncesi hazırlıklara başlayamadı. 2020 yılında, 18 yıl sonra profesyonel lig hasretine son vererek 3'üncü lige çıkan sarı-kırmızılı ekipte yönetim, sezon öncesi anlaşmaya vardıkları teknik ekip ve futbolculara resmi imzaları attıracak maddi olanakları sağlayamadıklarını, sponsor görüşmelerinin de sonuçsuz kaldığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Edirnespor'u kayyuma devretme kararı alındığı belirtildi.Kentte 60 yıllık geçmişe sahip Edirnespor'un, tarihinin en zorlu dönemlerinden geçtiği belirtilen açıklamada, "Şehrimizin 60 yıllık çınarı, Edirne'nin en büyük değeri ve gururu olan Edirnespor'umuz ne yazık ki tarihinin en zorlu dönemlerinden birinden geçmektedir. Geçtiğimiz hafta yaptığımız açıklamayla, kulübümüze kalıcı gelir sağlayacak projeler konusunda umut verici adımlar attığımızı belirtmiş, şehir yöneticilerimizle yaptığımız görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade etmiştik. Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki bu süreçten somut bir sonuç alamadık. Liglerin başlamasına yalnızca birkaç hafta kala, büyük umutlarla anlaşmaya vardığımız teknik ekip ve futbolcularımıza resmi imzaları attıracak maddi olanakları sağlayamadık. Sponsor görüşmelerimiz sonuçsuz kaldı; isim hakkı, reklam ve destek taleplerimize ise henüz hiçbir kurum ya da kuruluş elini taşın altına koymadı" denildi.Edirnespor'un lig öncesi sahaya çıkamayan tek takım konumuna geldiğine yer verilen açıklamada, "Bugün, maalesef bir ilki yaşıyoruz: Edirnespor, lig öncesi sahaya çıkamayan tek takım konumuna gelmiştir. Bu sadece bir spor kulübünün yaşadığı kriz değil, Edirne'nin adının, onurunun, marka değerinin zedelenmesidir. Edirnespor sahaya çıkamıyorsa, bu sadece Edirne'nin futbol sahasında değil, vicdanlarda da bir yenilgi demektir. Bu sebeple yönetim kurulu olarak, tüm çabalarımıza rağmen kulübümüzü ayakta tutacak desteği bulamadığımız için Edirnespor'u kayyuma devretme kararı almak zorunda kaldık. Bu, kolay verilmiş bir karar değildir. Bu, bir isyanın, bir sessiz çığlığın sonucudur" ifadeleri kullanıldı.