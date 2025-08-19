19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
1-1DA

Serkan Damla, A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetine dahil oldu

A Milli Takım teknik heyetine Serkan Damla dahil edildi; UEFA Pro Lisanslı antrenör, Montella'nın ekibinde yardımcı ve maç izleme antrenörü olarak görev yapacak.

calendar 19 Ağustos 2025 19:45
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Serkan Damla, A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetine dahil oldu
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki mücadelesine 4 Eylül'de Gürcistan ve 7 Eylül'de İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik heyete Serkan Damla dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA Pro Lisans diploması sahibi Damla, A Milli Takım'da yardımcı antrenör, oyuncu ve maç izleme antrenörü olarak görev alacak.

Futbolculuk kariyerinde Süper Lig'de 187 maça çıkan Damla, 2006-2007 sezonundan futbolculuk kariyerini noktaladı.


2009 yılında antrenörlüğe başlayan Serkan Damla, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'un başında olduğu 2021-2023 döneminde de yardımcılığını üstlenmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
