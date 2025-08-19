Serkan Damla, A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetine dahil oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki mücadelesine 4 Eylül'de Gürcistan ve 7 Eylül'de İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik heyete Serkan Damla dahil edildi.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA Pro Lisans diploması sahibi Damla, A Milli Takım'da yardımcı antrenör, oyuncu ve maç izleme antrenörü olarak görev alacak.Futbolculuk kariyerinde Süper Lig'de 187 maça çıkan Damla, 2006-2007 sezonundan futbolculuk kariyerini noktaladı.2009 yılında antrenörlüğe başlayan Serkan Damla, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'un başında olduğu 2021-2023 döneminde de yardımcılığını üstlenmişti.