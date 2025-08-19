Amokachi: 'Ndidi Beşiktaş'ın yeni generali'

Beşiktaş ile ilk maçına çıkan Wilfred Ndidi'yi Beşiktaş'ın eski isimlerinden Wilfred Ndidi değerlendirdi.
Siyah-beyazlıların yeni transferi, sahada 70 dakika kaldı ve Ndidi'nin bu maçını değerlendiren Amokachi, Nijerya basınında şu sözleri sarf etti:
"Beşiktaş orta sahada Atiba Hutchinson'dan sonra lider oyuncu eksikliği yaşıyordu. Ndidi tam bir savaşçı, oyunu okuyan, ikili mücadeleleri kazanan ve pas kalitesi yüksek bir futbolcu. Beşiktaş'ın yeni generali olabilir.Ndidi sahada her zaman %120'yi verir. Onun başarılı olacağına inanıyorum. Ndidi'nin Beşiktaş'a gelişi kulüp için büyük bir artı. Eğer konsantrasyonunu yüksek tutarsa ki onun en güçlü yanlarından biri, kesinlikle başarılı olacaktır"
