19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Amokachi: "Ndidi Beşiktaş'ın yeni generali"

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Daniel Amokachi, Wilfred Ndidi'yi değerlendirdi.

19 Ağustos 2025 17:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Amokachi: 'Ndidi Beşiktaş'ın yeni generali'
Beşiktaş ile ilk maçına çıkan Wilfred Ndidi'yi Beşiktaş'ın eski isimlerinden Wilfred Ndidi değerlendirdi.

Siyah-beyazlıların yeni transferi, sahada 70 dakika kaldı ve Ndidi'nin bu maçını değerlendiren Amokachi, Nijerya basınında şu sözleri sarf etti:

"Beşiktaş orta sahada Atiba Hutchinson'dan sonra lider oyuncu eksikliği yaşıyordu. Ndidi tam bir savaşçı, oyunu okuyan, ikili mücadeleleri kazanan ve pas kalitesi yüksek bir futbolcu. Beşiktaş'ın yeni generali olabilir.Ndidi sahada her zaman %120'yi verir. Onun başarılı olacağına inanıyorum. Ndidi'nin Beşiktaş'a gelişi kulüp için büyük bir artı. Eğer konsantrasyonunu yüksek tutarsa ki onun en güçlü yanlarından biri, kesinlikle başarılı olacaktır"


TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
