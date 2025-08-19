-
-
-
Fenerbahçe - Benfica maçı hangi kanalda, şifresiz mi? | Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta, ne zaman?
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2025 14:18
Güncelleme Tarihi:
19 Ağustos 2025 14:18
Fenerbahçe - Benfica maçını ücretsiz TRT 1 izle | Fenerbahçe - Benfica maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT 1'den canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe - Benfica maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Benfica maçı canlı yayın izleme detayları
UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Fenerbahçe ve Benfica karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT 1 canlı izle, TRT 1 canlı maç izle" araması yapıyor. Fenerbahçe - Benfica maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.FENERBAHÇE - BENFICA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLEFenerbahçe - Benfica maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1'e erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'den dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.FENERBAHÇE - BENFICA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZFENERBAHÇE - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Fenerbahçe-Benfica maçı 20 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.Siebert'in bu maçtaki yardımcılıklarını Jan Seidel ve Dominik Schaal üstelenecek. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Daniel Schlager göreve yapacakFenerbahçe-Benfica maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Benfica maçı 19 Ağustos Salı günü saat 22:00'da oynanacak mücadele, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun maç kadrosuna alınmayacak. Göztepe maçında kadroya dahil edilmeyen Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü'nün ise takıma dönmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede bulunmuyor.
Sarı-lacivertli takımın UEFA'ya bildirdiği liste şöyle:
İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun
BENFICA'YLA ÖNCEKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'yla tarihindeki 7. kez karşı karşıya gelecek.
Daha önce oynanan 6 maçta Benfica 3, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasındaki 1 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.
