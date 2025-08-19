Fenerbahçe - Benfica maçı hangi kanalda, şifresiz mi? | Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta, ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Fenerbahçe ve Benfica karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT 1 canlı izle, TRT 1 canlı maç izle" araması yapıyor. Fenerbahçe - Benfica maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Fenerbahçe - Benfica maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1'e erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'den dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Fenerbahçe-Benfica maçı 20 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Siebert'in bu maçtaki yardımcılıklarını Jan Seidel ve Dominik Schaal üstelenecek. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Daniel Schlager göreve yapacak

Fenerbahçe-Benfica maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.